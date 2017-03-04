«Анахайм» продлил контракт с нападающим Логаном Шоу на один год

24-летний Шоу дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16 в составе «Флорида Пантерз», в «Анахайм» перешёл осенью 2016 года. В текущем сезоне он провёл 43 матча в НХЛ, набрав 5 (2+3) очков при показателе полезности «-4». В 15 играх АХЛ отметился 6 (4+2) результативными баллами.