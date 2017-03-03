В голосовании участвовали 13 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5−4−3−2−1).



В лидеры вырвался защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс с 55 очками. Примечательно, что после половины сезона в аналогичном голосовании он шел на 6-м месте.



На втором месте капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби с 50 очками, на третьем — Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (45 очков). В топ-5 также вошли голкипер Деван Дубник («Миннесота», 23 очка) и форвард Джефф Картер («Лос-Анджелес», 5 очков). Из россиян были упомянуты форвард Евгений Малкин («Питтсбург», 3 очка) и голкипер Сергей Бобровский (1 очко).