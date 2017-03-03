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3 марта 2017, 10:56 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Бобровский стал первой звездой игрового дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Увеличить
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Первой звездой признан российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, сыгравший на ноль в матче с «Миннесотой Уайлд» (1:0) при 38 отражённых бросках.

Второй звездой назван форвард «Оттавы Сенаторз» Алекс Берроуз, оформивший дубль в ворота «Колорадо Эвеланш» (2:1), в своём первом матче за новую команду после обмена.

Третьей звездой стал голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, сыгравший на ноль в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:0) при 15 отражённых бросках.

Коламбус Блю Джэкетс
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Новости НХЛ

Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал лучшим игроком матча НХЛ против «Миннесоты»

Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал лучшим игроком матча НХЛ против «Миннесоты»

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. «Коламбус» обыграл «Миннесоту» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил все 38 бросков и был признан лучшим игроком встречи.
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