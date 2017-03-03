Бобровский стал первой звездой игрового дня в НХЛ

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Первой звездой признан российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, сыгравший на ноль в матче с «Миннесотой Уайлд» (1:0) при 38 отражённых бросках.



Второй звездой назван форвард «Оттавы Сенаторз» Алекс Берроуз, оформивший дубль в ворота «Колорадо Эвеланш» (2:1), в своём первом матче за новую команду после обмена.



Третьей звездой стал голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, сыгравший на ноль в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:0) при 15 отражённых бросках.