Овечкин не набрал очки в четвертом матче подряд

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«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Девилз» — 1:0.

«Вашингтон», лидирующий в регулярном чемпионате НХЛ, на выезде выступает как простая смертная команда, однако в родных стенах «Верайзон Центра» превращается в машину по завоеванию побед.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 22, 3.03.2017, 3:00 1:0 Вашингтон Кэпиталз Нью-Джерси Дэвилз

На своем льду в последний раз «Кэпиталз» уступали в основное время еще в прошлом году — 17 декабря. После этого команда дважды подряд проигрывала в дополнительное время, а затем выдала серию уже из 14-ти домашних побед подряд, обновив клубный рекорд.

В том, что это случится в матче против «Нью-Джерси» мало кто сомневался — слишком уж слабы сейчас «дьяволы», потерпевшие перед встречей с лидером чемпионата четыре поражения подряд.

Впрочем, 15 бросков по воротам Брэйдена Холтби, которые нанесли хоккеисты «Девилз» — лучший результат для обороны «столичных» в этом сезоне.

Немудрено, что основной вратарь «Вашингтона» одержал свою восьмую «сухую» победу в сезоне и упрочил лидерство в лиге по этому показателю. Ну, а для «Нью-Джерси» этот матч стал пятым в чемпионате, когда команда не смогла забросить ни одной шайбы.

Сами подопечные Барри Троца тоже не особенно напрягались, играя предельно рационально. В итоге все решила одна единственная шайба, заброшенная чешским новичком «Кэпс» Якубом Враной в большинстве. Поучаствовал в голевой комбинации ставший в последнее время лидером команды Евгений Кузнецов.

Этот ассист стал для Кузи уже 36-м в текущем сезоне, при этом в последних шести встречах форвард набрал 7 результативных баллов.

Серия Кузнецова проходит на фоне «засухи» капитана команды Александра Овечкина, который несмотря на активную игру (3 броска, 4 силовых приема, 1 блок-шот), ушел со льда без набранных очков уже в четвертом матче подряд. Причем для Ови это вторая такая серия в сезоне.

Третий российский легионер «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился в этом матче дракой с Джозефом Блэндизи, за что получил 5 минут штрафа.

Матч против «Девилз» был вторым за «Вашингтон» и первым домашним для звездного новичка команды Кевина Шаттенкирка. Защитник отыграл более 20-ти минут, причем в большинстве практически не уходил со льда, проведя на нем 7:23. Для сравнения, второй игрок обороны по времени в большинстве в этом матче у хозяев, Джон Карлсон, был на льду 2 минуты и 22 секунды при численном преимуществе.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 22, 3.03.2017, 3:00 1:2 Бостон Брюинз Нью-Йорк Рейнджерс

«Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:2.

Главным событием матча в «ТД Гарден» стала 403-я победа шведского голкипера «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста в регулярных чемпионатах НХЛ, которую он одержал к тому же в свой 35-й день рождения.

По количеству побед он теперь сравнялся с игравшим в 80-е и 90-е годы прошлого века Грантом Фюром и делит с ним десятое место в истории лиги. Кроме того, Лундквист догнал на вершине списка голкиперов по победам в свои первые 12 сезонов в НХЛ самого Мартина Бродо и наверняка до конца сезона станет единоличным рекордсменом.

Игра в Бостоне должна была стать трудной для нью-йоркцев не только потому, что она проходила на выезде, но и из-за отсутствия их лучшего снайпера Михаэля Грабнера. Форвард, на счету которого в этом чемпионате 26 шайб, приболел.

Матч действительно получился очень упорным и напряженным, а первый гол был забит только в третьем периоде. Ответственность за завершение атаки взял на себя молодой российский новичок «синерубашечников» Павел Бучневич, и выстрелил он так, что никаких шансов спасти «Брюинз» у Туукки Раска просто не осталось.

После этого Оскар Линдберг удвоил преимущество гостей, а затем лидер «медведей» Брэд Маршанд продлил свою результативную серию до четырех матчей (4+4), но этим он лишь сократил отставание хозяев, а отыграться «Бостон» так и не смог.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 22, 3.03.2017, 3:00 2:1 Б Филадельфия Флайерз Флорида Пантерз

«Филадельфия Флайерз» — «Флорида Пантерз» — 2:1 Б.

Сумасшедший матч выдали в Филадельфии местные «Флайерз» и «Флорида». На двоих команды нанесли за основное время и овертайм 89 бросков (!), но смогли поразить ворота друг друга только по разу.

При этом основной голкипер «Пантерз» Роберто Луонго получил травму, отразив все 7 бросков по своим воротам в первом периоде.

Вышедший вместо него Джеймс Раймер сделал 35 сейвов, но позволил в середине третьего периода забросить эквалайзер финну Валттери Филппуле, который был только что во время дедлайна выменян «летчиками» у «Тампы». Таким образом, центрфорвард прервал свою 15-матчевую безголевую серию.

Вратарь «Флайерз» Стив Мэйсон совершил 39 спасений и выиграл серию буллитов, в которой его пробили один раз, а Раймера — дважды, и все решил бросок между щитков в исполнении Якуба Ворачека.

Российский защитник Иван Проворов за 24:43 на льду нанес 4 броска, совершил 1 силовой прием и 2 блок-шота, завершив игру с показателем +1. Форварду Роману Любимову Дэйв Хекстол предоставил только 6:25 игрового времени, за которой нападающий тем не менее успел по разу бросить в створ ворот и впечатать соперника в борт.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 22, 3.03.2017, 3:00 1:0 Коламбус Блю Джэкетс Миннесота Уайлд

«Коламбус Блю Джекетс» — «Миннесота Уайлд» — 1:0.

Российский голкипер Сергей Бобровский во второй раз в сезоне обыграл одного из своих конкурентов в борьбе за «Везина Трофи» Девана Дубника из «Миннесоты» в очном противостоянии. Если в декабре во время 16-матчевой победной серии «Блю Джекетс» они выиграли в гостях со счетом 4:2, то теперь взяли верх дома благодаря единственной шайбе Брэндона Саада в третьем периоде, причем Дубник в том эпизоде совершил очевидную ошибку.

Бобровский, который во вторник в Монреале пропустил единственный в матче гол в овертайме, на этот раз отразил все 38 бросков в створ собственных ворот, причем 18 сейвов он совершил в заключительной 20-минутке, когда «дикари» обрушили после пропущенной шайбы шквал атака на хозяйские владения.

При этом у «Миннесоты» по третьей игре подряд пропустили травмированные Зак Паризе и Джейсон Поминвилл, а у «Коламбуса» дебютировали полученные в дедлайн защитник Кайл Куинси и форвард Лори Корпикоски.

Другие матчи.

«Баффало Сэйбрз» — «Аризона Койотс» — 6:3

«Монреаль» Канадиенз — «Нэшвилл Предаторз» — 2:1

«Оттава Сенаторз» — «Колорадо Эвеланш» — 2:1

«Даллас Старз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:5

«Лос-Анджелес Кингз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:2 Б

«Сан-Хосе Шаркс» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:1.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 22, 3.03.2017, 3:30 2:1 Монреаль Канадиенс Нэшвилл Предаторз

Российский легион «Монреаля» не разжился очками в матче против «Нэшвилла», в котором на родной «Белл Центр» в составе другой команды впервые вернулся Пи Кей Суббан. Темнокожий защитник «Предаторз» отметился передачей в голе, открывшем счет в матче, но затем хозяева переломили ход игры и склонили чашу весов на свою сторону. Александр Радулов никак проявить себя не сумел, Андрей Марков и Алексей Емелин закончили встречу с показателем полезности +1 каждый, а Никита Нестеров остался в запасе «Канадиенз».

Многие уже успели заклеймить генерального менеджера «Оттавы» Пьера Дориона за трейд с «Ванкувером» во время дедлайна, когда за ветерана «Кэнакс» Алекса Берроуза «Сенаторз» отдали суперперспективного проспекта Джоната Далена. Однако в первом же матче за новый клуб Берроуз подтвердил свои класс и характер, сумев на глазах присутствовавших на игре родителей оформить дубль в ворота «Колорадо», причем «Оттава» выиграла встречу со счетом 2:1. Также в этой игре достижением отметился защитник Эрик Карлссон, проведший последовательно без пауз 311-й матч в регулярных чемпионатах подряд и сравнявшись по этому показателю на вершине в клубной истории с другим защитником Крисом Филлипсом.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 22, 3.03.2017, 4:30 4:5 Даллас Старз Нью-Йорк Айлендерс

Свою 11-ю шайбу в сезоне, причем единственным в матче броском по воротам, забросил российский форвард «Айлендерс» Николай Кулемин. Более того, именно гол магнитогорского нападающего стал для «островитян» победным. Сам Кулемин завершил встречу с показателем полезности +1, а также выиграл в матче все вбрасывания, в которых участвовал.

Свой третий гол в НХЛ забил российский защитник Никита Зайцев, сделавший по ходу выездного матча с «Лос-Анджелес» счет 2:0 в пользу своей команды. Голкипера «Кингз» Джонатана Куика перекрыли свои и чужие, но он все равно обязан был вылавливать не самый вроде бы опасный наброс на ворота. Впрочем, удержать перевес «Мэйпл Лифс» не смогли, и «короли» отыгрались в третьем периоде, а затем выиграли матч по буллитам.