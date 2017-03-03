Гол Зайцева не помог «Торонто» победить «Лос-Анджелес» в матче чемпионата НХЛ

Встреча, прошедшая в четверг на льду «Лос-Анджелеса», завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых в основное время отличились Анже Копитар (41-я минута) и Таннер Пирсон (42). Копитар позднее стал автором решающего буллита.

У «Торонто» забросили Тайлер Бозак (3) и российский защитник Никита Зайцев (28), для которого эта шайба стала третьей в сезоне.

В другом матче дня «Сан-Хосе» дома обыграл «Ванкувер» — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).