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3 марта 2017, 10:08 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Гол Зайцева не помог «Торонто» победить «Лос-Анджелес» в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Хоккеисты «Лос-Анджелеса» по буллитам обыграли «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в четверг на льду «Лос-Анджелеса», завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых в основное время отличились Анже Копитар (41-я минута) и Таннер Пирсон (42). Копитар позднее стал автором решающего буллита.

У «Торонто» забросили Тайлер Бозак (3) и российский защитник Никита Зайцев (28), для которого эта шайба стала третьей в сезоне.

В другом матче дня «Сан-Хосе» дома обыграл «Ванкувер» — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

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