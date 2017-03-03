Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ
. МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтона» добились «сухой» победы над «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг на льду «Вашингтона», завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, которым победу принес гол Якуба Враны с передачи российского форварда Евгения Кузнецова на 48-й минуте. Для нападающего этот результативный пас стал 36-м в сезоне. Голкипер столичной команды Брейден Холтби отразил 15 бросков и оформил уже 8-й «сухой» матч в текущей «регулярке».
В другой встрече дня «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Бостон» — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). Первую шайбу в матче на 56-й минуте забросил российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич.
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Результаты других игр в НХЛ:
«Монреаль» — «Нэшвилл» — 2:1;.
«Оттава» — «Колорадо» — 2:1.
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