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3 марта 2017, 9:17 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ

. МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтона» добились «сухой» победы над «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в четверг на льду «Вашингтона», завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, которым победу принес гол Якуба Враны с передачи российского форварда Евгения Кузнецова на 48-й минуте. Для нападающего этот результативный пас стал 36-м в сезоне. Голкипер столичной команды Брейден Холтби отразил 15 бросков и оформил уже 8-й «сухой» матч в текущей «регулярке».

В другой встрече дня «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Бостон» — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). Первую шайбу в матче на 56-й минуте забросил российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич.

Другой нью-йоркский клуб — «Нью-Йорк Айлендерс» — также в гостях одержал победу над «Далласом» со счетом 5:4 (1:1, 1:2, 3:1). Автором победного гола в матче стал российский нападающий Николай Кулемин, отличившийся на 50-й минуте.

Результаты других игр в НХЛ:

«Монреаль» — «Нэшвилл» — 2:1;.

«Оттава» — «Колорадо» — 2:1.

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