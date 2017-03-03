Бобровский повторил рекорд Мэйсона в «Коламбусе» по победам за сезон в НХЛ

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Встреча, состоявшаяся четверг в Коламбусе, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. Единственную шайбу на 45-й минуте в равных составах забросил Брэндон Саад. Бобровский был признан первой звездой матча.

Российский голкипер «Коламбуса» добился 33-й победы в текущем регулярном чемпионате. Это его личный рекорд и повторение клубного рекорда «Коламбуса», установленного Стивом Мэйсоном в сезоне-2008/09.

Результаты других матчей дня:

«Баффало» — «Аризона» — 6:3,

«Филадельфия» — «Флорида» — 2:1, буллиты.