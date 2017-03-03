Бобровский повторил рекорд Мэйсона в «Коламбусе» по победам за сезон в НХЛ
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. «Коламбус» дома выиграл у «Миннесоты» в матче НХЛ, российский вратарь Сергей Бобровский отразил все 38 бросков, провел четвертую «сухую» игру в текущем регулярном чемпионате и повторил клубный рекорд Стива Мэйсона по количеству побед за сезон.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, состоявшаяся четверг в Коламбусе, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. Единственную шайбу на 45-й минуте в равных составах забросил Брэндон Саад. Бобровский был признан первой звездой матча.
Российский голкипер «Коламбуса» добился 33-й победы в текущем регулярном чемпионате. Это его личный рекорд и повторение клубного рекорда «Коламбуса», установленного Стивом Мэйсоном в сезоне-2008/09.
Результаты других матчей дня:
«Баффало» — «Аризона» — 6:3,
«Филадельфия» — «Флорида» — 2:1, буллиты.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter