Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал лучшим игроком матча НХЛ против «Миннесоты»

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Единственную шайбу забросил форвард «Коламбуса» Брэндон Саад на 45-й минуте матча.

Российский вратарь «Коламбуса» Бобровский отразил все 38 бросков по своим воротам. Он в четвертый раз в текущем регулярном чемпионате сумел оставить свои ворота в неприкосновенности. После игры Бобровский был признан первой звездой встречи, Саад — второй. Голкипер «Миннесоты» Деван Дубник, отразивший 39 из 40 бросков, стал третьей звездой матча.

«Коламбус» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 62 матчах. «Миннесота» идет на первой строчке в таблице Западной конференции, имея в активе 88 очков после 62 игр.

В параллельных матчах «Филадельфия» дома победила «Флориду» в серии буллитов (2:1). «Оттава» также на своей площадке обыграла «Колорадо» (2:1) благодаря дублю Александра Барроуза, который накануне был обменян из «Ванкувера».