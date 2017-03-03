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3 марта 2017, 9:29 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал лучшим игроком матча НХЛ против «Миннесоты»

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. «Коламбус» обыграл «Миннесоту» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил все 38 бросков и был признан лучшим игроком встречи.

Российский голкипер в составе Коламбуса одержал 33-ю победу в сезоне и установил личный рекорд по количеству побед в одном регулярном чемпионате НХЛ. Увеличить
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Единственную шайбу забросил форвард «Коламбуса» Брэндон Саад на 45-й минуте матча.

Российский вратарь «Коламбуса» Бобровский отразил все 38 бросков по своим воротам. Он в четвертый раз в текущем регулярном чемпионате сумел оставить свои ворота в неприкосновенности. После игры Бобровский был признан первой звездой встречи, Саад — второй. Голкипер «Миннесоты» Деван Дубник, отразивший 39 из 40 бросков, стал третьей звездой матча.

«Коламбус» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 62 матчах. «Миннесота» идет на первой строчке в таблице Западной конференции, имея в активе 88 очков после 62 игр.

В параллельных матчах «Филадельфия» дома победила «Флориду» в серии буллитов (2:1). «Оттава» также на своей площадке обыграла «Колорадо» (2:1) благодаря дублю Александра Барроуза, который накануне был обменян из «Ванкувера».

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Бобровский повторил рекорд Мэйсона в «Коламбусе» по победам за сезон в НХЛ

Бобровский повторил рекорд Мэйсона в «Коламбусе» по победам за сезон в НХЛ

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. «Коламбус» дома выиграл у «Миннесоты» в матче НХЛ, российский вратарь Сергей Бобровский отразил все 38 бросков, провел четвертую «сухую» игру в текущем регулярном чемпионате и повторил клубный рекорд Стива Мэйсона по количеству побед за сезон.
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