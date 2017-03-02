Дементьев: Переход Шаттенкирка в «Вашингтон» стал самой яркой сделкой в НХЛ

Трансферное окно в НХЛ закрылось в среду в 23:00 мск. По его итогам Шаттенкирк перешел в «Вашингтон», став таким образом одноклубником россиян: нападающих Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, а также защитника Дмитрия Орлова.

«Переход Шаттенкирка в “Вашингтон”, наверное, самая яркая сделка дедлайна, на что обратили внимание все специалисты. С приобретением Шаттенкирка очень сильно увеличился потенциал игры “Вашингтона”, клуб может приблизиться к той цели, которую он ставит уже много лет, — сказал Дементьев. — Даже Владимир Тарасенко, уже бывший его партнер, сказал Овечкину, что ему понравится играть с Шаттенкирком».

«Вашингтон» дважды становился победителем регулярного чемпионата НХЛ, но за последние 10 лет не смог ни разу пройти дальше полуфинала своей конференции.

«Шаттенкирк — игрок, обладающий великолепным игровым чутьем, хорошим катанием, точным броском, острой передачей. Т. е. всеми теми качествами, которыми должен обладать игрок на синей линии в зоне атаки. Безусловно, это один из лидеров, который мог быть доступен на трансферном рынке», — подчеркнул Дементьев.

Обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург» по итогам дедлайна укрепился защитниками Марком Штрайтом и Роном Хэйнси. «Питтсбург» на данный момент решал свои локальные задачи. Поиск хороших защитников является проблемой для НХЛ. Поэтому получение тех или иных игроков обороны для любой команды всегда идет только в плюс, — отметил агент.

«Торонто» рассчитывает на серьезный результат с приходом Бойла

По мнению специалиста, вторым интересным приобретением после закрытия трансферного окна стал переход нападающего Брайна Бойла в «Торонто» из «Тампы-Бэй», с которой он в 2015 году выходил в финал Кубка Стэнли, а в прошлом году — в финал конференции. В составе «Торонто», который возглавляет победивший со сборной Канады на Кубке мира осенью прошлого года Майк Бэбкок, выступает четверо россиян: защитники Алексей Марченко и Никита Зайцев, нападающие Никита Сошников и Сергей Калинин.

«В последние два из трех сезонов он играл по 25 матчей в плей-офф — это достаточно серьезное количество игр. Бойл — это человек, который хорошо выигрывает вбрасывания. После Шаттенкирка это второе очень интересное приобретение, подкрепленное серьезными намерениями команды. Да, это центральный четвертого звена, но, тем не менее, у него есть лидерские качества и опыт долгого прохождения в плей-офф присутствует, чего и ищет «Торонто», — сказал Дементьев.

«С его приобретением видны планы “Торонто”, который рассчитывает на серьезный результат и долгую игру команды в плей-офф в этом сезоне», — добавил он.

С переходом защитника Джорди Бенна из «Далласа» в «Монреаль», где из россиян играют нападающий Александр Радулов и защитники Андрей Марков, Алексей Емелин и Никита Нестеров, в обороне «Монреаля» должна повыситься конкуренция, считает Дементьев. «Вряд ли можно назвать Бенна и Нестерова конкурентами, но то, что с приходом Бенна среди защитников поднимется конкуренция за попадание в состав, это 100 процентов», — отметил эксперт.

Все в руках Василевского

После ухода вратаря «Тампы» Бена Бишопа в «Лос- Анджелес» вратарь Андрей Василевский может прийти к тому, чтобы стать основным голкипером команды, считает Дементьев. Вместо Бишопа в «Тампу» пришел 34-летний словацкий вратарь Петер Будай.

«В определенной степени можно сказать, что из всех россиян по итогам дедлайна выиграл Василевский после обмена Бишопа. Не всегда хорошо, когда расчищена дорога для игрока, тем более вратаря, к своему месту, поскольку он может снизить определенные требования к себе и тем самым повлиять на свой результат. Логика обмена Бишопа была ясна давно, и руководство “Тампы” давно шло к этому, поскольку на драфте расширения оно не могло потерять одного из вратарей. Для того, чтобы этого не произошло, клуб и произвел этот обмен», — отметил специалист.

«Данная сделка с уходом Бишопа является наиболее логичной из всех. В плане того, как играет Василевский, он может прийти к тому, чтобы стать основным вратарем. По окончании этого контракта у него подписано новое соглашение на три года, понятно, что на данный момент все в руках Андрея», — добавил он.

Перед закрытием окна команду поменял форвард Николай Голдобин — серебряный призер молодежного чемпионата мира 2015 года из «Сан-Хосе» перешел в «Ванкувер», за который из россиян выступает защитник Никита Трямкин. «Ванкувер» — достаточно возрастная команда с крайними нападающими, у нее существует потребность в молодых игроках, которые придут на смену ветеранам. Поэтому Голдобину в определенной степени будет легче найти свое место в составе команды НХЛ, — отметил собеседник.

«Короли» хотят избежать трагедии в плей-офф

«Лос-Анджелес» с приходом двукратного олимпийского чемпиона, финалистка Кубка Стэнли и одного из самых результативных игроков лиги Джерома Игинлы закрыл позицию лидера команды, считает Дементьев.

«С другой стороны, в составе “Лос-Анджелеса” уже достаточно игроков, выигрывавших Кубок Стэнли и проходивших этот путь. Здесь, наверное, было усиление той позиции, что нужно “Лос-Анджелесу”. Что касается перехода Бишопа в “Кингз”, то у того заканчивается контракт, у Куика он до 2023 года. Конечно, здесь, безусловно, будет между ними конкуренция, и в любом случае команда, имеющая двух сильных вратарей, хочет избежать какой-либо трагедии в плей-офф», — отметил агент.

«Детройт», где не осталось россиян и который отдал за выборы в драфте лидеров — защитника Брэндона Смита в «Нью- Йорк Рейнджерс», защитника Томаса Ванека («Флорида») и Томаша Юрчо («Чикаго»), находится в стадии перестройки, считает Дементьев.

«Детройт» играет в плей-офф с 1991 года, и это одна из самых долгих серий. Накопились определенные проблемы в коллективе — мы видим возрастных игроков в обороне и атаке с долгосрочными контрактами. Достаточно непросто было принимать такое решение и вообще смириться с тем, где команда находится. Поэтому клубу требуется перестройка, впервые за 25 лет команда находится в стадии распродажи игроков, к которым есть интерес со стороны других клубов, — отметил эксперт.

«Если “Детройт” будет выбирать на драфте среди первых пяти клубов, то ситуация будет крайне непривычная», — добавил он.