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2 марта 2017, 23:18 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Аризоны» Бурмистров пропустит два матча из-за травмы

Нападающий «Аризоны Койотс» Александр Бурмистров пропустит оставшиеся матчи выездной серии. Главный тренер команды Дэйв Типпет сообщил, что форвард пройдёт обследование по возвращении в Аризону.

«Я разговаривал с ним утром. У него всё в порядке, но остались болевые ощущения. Мы подождём, пока не вернёмся домой, где его смогут обследовать наши врачи. А там уже будет видно», — приводятся слова Типпета на официальном сайте клуба.

Бурмистров получил травму в матче с «Бостон Брюинз» после силового приёма Коллина Миллера. Удар соперника пришёлся в область головы и шеи, и россиянина эвакуировали со льда на носилках. Он был госпитализирован, но вскоре выписан из больницы. Он не принимал участия в последней тренировке команды. «Аризоне» предстоит провести ещё два матча на выезде — 3 марта с «Баффало Сэйбрз» и 4 марта с «Каролиной Харрикейнз».

Аризона Койотс
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Новости НХЛ

Нападающий «Аризоны» Бурмистров выписан из больницы

Форвард «Аризоны Койотс» Александр Бурмистров был выписан из больницы, куда он был отправлен после силового приёма защитника «Бостон Брюинз» Колина Миллера. Удар соперника пришёлся в область головы и шеи, и россиянина эвакуировали со льда на носилках.
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