Нападающий «Аризоны» Бурмистров пропустит два матча из-за травмы

«Я разговаривал с ним утром. У него всё в порядке, но остались болевые ощущения. Мы подождём, пока не вернёмся домой, где его смогут обследовать наши врачи. А там уже будет видно», — приводятся слова Типпета на официальном сайте клуба.



Бурмистров получил травму в матче с «Бостон Брюинз» после силового приёма Коллина Миллера. Удар соперника пришёлся в область головы и шеи, и россиянина эвакуировали со льда на носилках. Он был госпитализирован, но вскоре выписан из больницы. Он не принимал участия в последней тренировке команды. «Аризоне» предстоит провести ещё два матча на выезде — 3 марта с «Баффало Сэйбрз» и 4 марта с «Каролиной Харрикейнз».