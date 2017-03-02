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2 марта 2017, 22:00 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Герман Рубцов подписал контракт новичка с «Филадельфией»

Нападающий Герман Рубцов подписал контракт новичка с «Филадельфия Флайерз», сообщается на официальном сайте клуба.

18-летний россиянин был выбран «лётчиками» на драфте 2016 года под общим 22-м номером. Форвард начал сезон в «Витязе», но после выступления на молодёжном чемпионате мира, где сборная России завоевала бронзу, принял решение расторгнуть контракт с подмосковным клубом и продолжить карьеру в Северной Америке. В настоящее время Рубцов выступает в клубе QMJHL «Шикутими», набрав 20 (8+12) очков в 14 матчах.

Филадельфия Флайерз
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