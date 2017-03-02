Кевин ШАТТЕНКИРК

из «Сент-Луиса» в «Вашингтон»

Шаттенкирк уже тренирует с Овечкиным броски из его «офиса». В плане доставки шайбы точно в крюк Шэтти даст несколько очков форы и Карлсону, и Нисканену. Вполне возможно, что большинство «Вашингтона» станет еще эффективнее, а Ови настреляет из левого круга шайб десять за остаток сезона. В равных составах, вероятно, Кевин будет играть в третьей паре. Хотя не исключен вариант, при котором Тротц объединит его с Нисканеном. Два праворуких защитника в одной паре позволяют делать интересные вещи в позиционных атаках — правда, Шаттенкирк не имеет опыта игры на левом фланге. Если останется справа, защита «Кэпс» выглядит более чем внушительно: Алзнер — Карлсон, Орлов — Нисканен, Орпик — Шаттенкирк. Плюс плохо пробиваемый Холтби. И крутая атака.

Шаттенкирк же не так и плох в обороне, как говорят. Это не условный Тайсон Бэрри. Он достаточно надежен. Но, конечно, не Карлсон и не Нисканен. Есть ли в НХЛ хоть одна команда, способная поспорить с «Вашингтоном» по мощи обороны? Скорее всего — нет. Глубины — на две команды. Даже жаль Мэдисона Бауи, большого таланта, вынужденного обитать в АХЛ. Да еще и получившего серьезную травму.

Бен БИШОП

из «Тампы-Бэй» в «Лос-Анджелес»

Обмен Бишопа — со стороны «Лос-Анджелеса» — удивил больше всего. Но в нем вполне есть логика: Ломбарди получил страховку на случай повторной травмы Куика. Джонатан залечивал пах, а с его стилем игры — все эти сумасшедшие шпагаты — велик риск рецидива. Кроме того, Бишоп потрясающе играет клюшкой. В тройке лучших в НХЛ в этом плане. Для стиля «Кингз» он идеально подходит. И, кстати, здорово сыграл в дебютном матче с «Калгари», пусть «Короли» и проиграли в овертайме со счетом 1:2.

Томаш ВАНЕК

из «Детройта» во «Флориду»

«Детройт» удержит половину зарплаты австрийца, на счету которого 38 (15+23) очков в 48 матчах при «+2». Солидное усиление для «Пантерз». Ванек очень поможет в большинстве, с которым у «Флориды» большие проблемы — всего 16,5% реализации. Томас может и на пятаке — ближнем или дальнем — играть, и слева на полборта. Наверняка Роу поставит его в третью тройку к Нику Бьюгстаду и Джонатану Маршессо. Тем самым Томаш получит три очень серьезных звена и сможет играть в чистый «топ-9».

— Не был удивлен, меня же уже меняли в дедлайн (в 2014 году из «Айлендерс» в «Монреаль»). Мне очень нравилось в «Детройте». Но я доволен тем, что отправляюсь во «Флориду». Мне кажется, я смогу помочь атаке «Пантерз». Ну и в ближайшее время соберу чемоданы и отправлюсь в расположение своей новой команды, — сказал после обмена Ванек.

Джером ИГИНЛА

из «Колорадо» в «Лос-Анджелес»

Игинла в эфире TSN сказал следующее: «Я очень и очень рад переходу, хотя и хотел бы сказать спасибо “Колорадо”. В “Лос-Анджелесе” у меня будет возможность получать удовольствие от хоккея. Но мы не разговаривали на тему того, где меня хотят использовать». Интересно, поставит ли Саттер его в первую тройку к Копитару и Габорику/Кемпе? Браун тогда переместится в третью, а если с Даудом будет играть еще и Габорик, при условии сильной игры Игинлы, неплохой сложится топ-9. Игги также отметил, что пока не знает, продолжит ли карьеру после этого сезона. «50 на 50, многое зависит от семьи». Кстати, Джерому впервые придется выступать под другим номером. 12-й занят Габориком, и Игинла не собирается просить его поменять.

Валтери ФИЛППУЛА

из «Тампы-Бэй» в «Филадельфию»

Все-таки сплавил финна Айзерман — очередной его отличный ход. А вот зачем «Филадельфии» Флип — это большой вопрос. Правда, он весьма универсален. Может играть на всех трех позициях, хорошо обороняется. Пока что Филппула заменит Шенна в центре второго звена, судя по всему, подвинув Брэйдена на фланг, где он чувствует себя уютнее.

Николай ГОЛДОБИН

из «Сан-Хосе» в «Ванкувер»

Из российских игроков традиционная активность клубов в дедлайн затронула лишь Николая Голдобина, перешедшего из «Сан-Хосе» в «Ванкувер» в обмен на условный выбор в четвертом раунде драфта и Янника Хансена. Голдобину в «Кэнакс» определенно будет поуютнее. Вполне возможно, что он проведет концовку сезона в НХЛ. По крайней мере Уилли Дежарден заявил, что поставит Николая в одну из первых трех троек. Любопытно было бы посмотреть на него в сочетании с Сединами.