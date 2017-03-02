«Рейнджерс» вернули Павла Бучневича из АХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» вызвал из АХЛ нападающего Павла Бучневича, куда он был отправлен 28 февраля. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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21-летний россиянин проводит дебютный сезон в НХЛ. Он принял участие в 26 матчах, набрав 15 (6+9) очков при показателе полезности «+4». В последний раз он выходил на лёд 21 февраля в игре с «Монреаль Канадиенс». В последних 12 играх Бучневич набрал 1 (0+1) очко.
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