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2 марта 2017, 21:17 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Рейнджерс» вернули Павла Бучневича из АХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» вызвал из АХЛ нападающего Павла Бучневича, куда он был отправлен 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Нью-Йорк Рейнджерс вызвал из <span class=error>АХЛ</span> нападающего Павла Бучневича куда он был отправлен 28 февраля. Увеличить
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21-летний россиянин проводит дебютный сезон в НХЛ. Он принял участие в 26 матчах, набрав 15 (6+9) очков при показателе полезности «+4». В последний раз он выходил на лёд 21 февраля в игре с «Монреаль Канадиенс». В последних 12 играх Бучневич набрал 1 (0+1) очко.

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