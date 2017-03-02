Хоккеист «Чикаго» Анисимов выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Анисимов получил травму в начале второго периода домашнего матча с «Питтсбургом», в котором «Блэкхокс» одержали победу со счетом 4:1.

«У него (Анисимова) небольшое повреждение, но, кажется, не очень серьезное. Точнее узнаем после углубленного медобследования. Не думаю, что он выбыл на долгий срок, но какое-то время пропустит. У него травма нижней части тела», — сказал Кенневилль на пресс-конференции, видео которой представлено на сайте команды.

Анисимов в текущем сезоне НХЛ принял участие в 59 матчах, в которых набрал 43 очка (22 шайбы и 21 передача).