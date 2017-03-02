Хоккеист «Чикаго» Анисимов выбыл на неопределенный срок из-за травмы
МОСКВА, 2 мар —
Р-Спорт. Российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов выбыл на неопределенный срок из-за травмы, сообщил главный тренер клуба НХЛ Джоэль Кенневилль.
Анисимов получил травму в начале второго периода домашнего матча с «Питтсбургом», в котором «Блэкхокс» одержали победу со счетом 4:1.
«У него (Анисимова) небольшое повреждение, но, кажется, не очень серьезное. Точнее узнаем после углубленного медобследования. Не думаю, что он выбыл на долгий срок, но
Анисимов в текущем сезоне НХЛ принял участие в 59 матчах, в которых набрал 43 очка (22 шайбы и 21 передача).
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