Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе Бэй» обыграть «Каролину»

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Встреча, прошедшая в среду на льду «Тампы», завершилась со счетом 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых российский форвард Никита Кучеров забил гол на 56-й минуте и отдал две голевые передачи на Виктора Хедмана (8-я и 61-я минуты). Еще одну шайбу «Лайтнинг» забросил Тайлер Джонсон (51). У гостей отличились Ноа Хэнифин (12), Дерек Райан (15) и Джей Макклемент (58).

В другом матче дня «Чикаго» дома обыграл «Питтсбург» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). Голевой передачей на Патрика Кейна на 57-й минуте отметился российский нападающий Артемий Панарин. Кейн также отличился на 9-й и 60-й минутах, еще одну шайбу у хозяев забросил Рихард Паник (40). У «Питтсбурга» гол на счету Скотта Уилсона (38). Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин за 20 минут на льду результативными действиями не отметился.