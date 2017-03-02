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2 марта 2017, 9:33 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе Бэй» обыграть «Каролину»

МОСКВА, 2 мар — Р-Спорт. Хоккеисты «Тампы Бэй» в овертайме обыграли «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеисты Тампы Бэй в овертайме обыграли Каролину в матче регулярного чемпионата НХЛ. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду на льду «Тампы», завершилась со счетом 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых российский форвард Никита Кучеров забил гол на 56-й минуте и отдал две голевые передачи на Виктора Хедмана (8-я и 61-я минуты). Еще одну шайбу «Лайтнинг» забросил Тайлер Джонсон (51). У гостей отличились Ноа Хэнифин (12), Дерек Райан (15) и Джей Макклемент (58).

В другом матче дня «Чикаго» дома обыграл «Питтсбург» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). Голевой передачей на Патрика Кейна на 57-й минуте отметился российский нападающий Артемий Панарин. Кейн также отличился на 9-й и 60-й минутах, еще одну шайбу у хозяев забросил Рихард Паник (40). У «Питтсбурга» гол на счету Скотта Уилсона (38). Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин за 20 минут на льду результативными действиями не отметился.

2.03.2017 03:00 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Тампа-Бэй Лайтнинг 4:3 ОТ Каролина Харрикейнз
(1:2, 0:0, 2:1)
Главные тренеры
Джон Купер Билл Питерс
Вратари
Андрей Василевский Эдди Лэк
1-й период
Джейкоб Славин 06:43
07:58 Виктор Хедман (Н. Кучеров, О. Палат)
Ноа Хэнифин (Э. Линдхольм, С. Ахо) 11:51
13:11 Виктор Хедман
Дерек Райан (Н. Хэнифин, В. Раск) 14:54
2-й период
25:44 Никита Кучеров
Джейкоб Славин 34:48
3-й период
50:51 Тайлер Джонсон (Дж. Дотчин, О. Палат)
Себастьян Ахо 53:05
55:18 Никита Кучеров (Т. Джонсон, Дж. Гаррисон)
Теуво Терявяйнен 56:10
Джей Макклемент (Дж. Славин, Э. Линдхольм) 57:23
Овертайм
60:46 Виктор Хедман (Т. Джонсон, Н. Кучеров)
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
В. Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Т. Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
Новости Матчи Состав Статистика
Каролина Харрикейнз
Новости Матчи Состав Статистика
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