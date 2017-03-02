Дедлайн переходов игроков завершился в НХЛ
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) наступило окончание периода обменов, клубы завершили последние сделки по переходам. Единственным российским игроком, сменившим команду в дедлайн, стал 21-летний нападающий Николай Голдобин, перешедший из «Сан-Хосе» в «Ванкувер».
Одним из самых заметных обменов перед дедлайном стал переход канадского 39-летнего ветерана Джерома Игинлы из «Колорадо», который набрал 18 очков (8 шайб + 10 передач) за 61 матч в текущем регулярном чемпионате, в «Лос-Анджелес» в обмен на условный
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Из российских игроков в дедлайн сменил клуб лишь Николай Голдобин, который был обменян из «Сан-Хосе» в «Ванкувер». Взамен в «Сан-Хосе» перешел датский нападающий Янник Хансен. «Ванкувер» также получил условное право выбора в четвертом раунде предстоящего драфта. В НХЛ 21-летний россиянин провел 11 матчей, в которых набрал 2 очка (1 шайба + 1 передача).
Крупный обмен по меркам нынешнего дедлайна совершили клубы «Тампа-Бэй» и «Филадельфия» — «Тампа» получила 39-летнего защитника Марка Штрайта, у которого в активе 49 матчей в сезоне и 21 очко (5+16), в обмен на центрального нападающего Вальтери Филппулу, а также выбор в четвертом и седьмом раундах драфта 2017 года. Затем «Тампа» отдала Штрайта в «Питтсбург», получив взамен выбор в четвертом раунде выбора новичков — 2018.
«Оттава» обменяла Кертиса Лазара и Майка Костку в «Калгари» в обмен на Юрки Йокипакку и выбор второго раунда. «Коламбус» обменял в «Даллас» молодого защитника Дилона Хэтерингтона на форварда Лаури Корпикоски.
Регулярный чемпионат НХЛ завершится в ночь на 10 апреля по московскому времени.
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