Дедлайн переходов игроков завершился в НХЛ

Одним из самых заметных обменов перед дедлайном стал переход канадского 39-летнего ветерана Джерома Игинлы из «Колорадо», который набрал 18 очков (8 шайб + 10 передач) за 61 матч в текущем регулярном чемпионате, в «Лос-Анджелес» в обмен на условный драфт-пик четвертого раунда 2018 года. 33-летний австрийский форвард Томас Ванек (48 матчей, 38 (15+23) очков) был обменен «Детройтом» во «Флориду» на выбор в третьем раунде и молодого форварда Дилана Макилрата.

«Колорадо» сохранил своих лидеров Габриэля Ландескога и Мэтта Дюшена. Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик рассказал пресс-службе лиги, что главные обмены его команда проведет в летний период.

Также прописку в своем клубе сохранил голкипер «Питтсбурга» Марк Андре-Флери, генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд подчеркнул, что вратарь будет полезен команде в матчах плей-офф, а будущее 32-летнего хоккеиста в «Питтсбурге» они обсудят после сезона-2016/17. В свою очередь, «Питтсбург» обменял центрального нападающего Эрика Фера и защитника Стива Олекси в «Торонто», получив защитника Фрэнка Коррадо.

Из российских игроков в дедлайн сменил клуб лишь Николай Голдобин, который был обменян из «Сан-Хосе» в «Ванкувер». Взамен в «Сан-Хосе» перешел датский нападающий Янник Хансен. «Ванкувер» также получил условное право выбора в четвертом раунде предстоящего драфта. В НХЛ 21-летний россиянин провел 11 матчей, в которых набрал 2 очка (1 шайба + 1 передача).

Крупный обмен по меркам нынешнего дедлайна совершили клубы «Тампа-Бэй» и «Филадельфия» — «Тампа» получила 39-летнего защитника Марка Штрайта, у которого в активе 49 матчей в сезоне и 21 очко (5+16), в обмен на центрального нападающего Вальтери Филппулу, а также выбор в четвертом и седьмом раундах драфта 2017 года. Затем «Тампа» отдала Штрайта в «Питтсбург», получив взамен выбор в четвертом раунде выбора новичков — 2018.

«Оттава» обменяла Кертиса Лазара и Майка Костку в «Калгари» в обмен на Юрки Йокипакку и выбор второго раунда. «Коламбус» обменял в «Даллас» молодого защитника Дилона Хэтерингтона на форварда Лаури Корпикоски.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится в ночь на 10 апреля по московскому времени.