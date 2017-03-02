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2 марта 2017, 1:25 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Нью-Джерси» обменял защитника Куинси в «Коламбус» на Праута

«Нью-Джерси Дэвилз» обменял защитника Кайла Куинси в «Коламбус Блю Джекетс», в обратном направлении отправился защитник Дэлтон Праут, сообщает официальный сайт «мундиров».

31-летний Куинси в нынешнем сезоне сыграл в 54 матчах, набрав 12 (4+8) очков при показателе полезности «+1».

26-летний Праут в текущем регулярном чемпионате принял участие в 15 встречах, отметившись тремя (0+3) очками при показателе полезности «+4».

Коламбус Блю Джэкетс
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