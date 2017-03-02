«Нью-Джерси» обменял защитника Куинси в «Коламбус» на Праута

31-летний Куинси в нынешнем сезоне сыграл в 54 матчах, набрав 12 (4+8) очков при показателе полезности «+1».



26-летний Праут в текущем регулярном чемпионате принял участие в 15 встречах, отметившись тремя (0+3) очками при показателе полезности «+4».