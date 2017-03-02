Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28939863/
2 марта 2017, 0:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Тампа-Бэй» отправила Штрайта в «Питтсбург»

Защитник Марк Штрайт, пару часов назад перешедший из «Филадельфия Флайерз» в «Тампа-Бэй Лайтнинг», не будет играть за «молний».

Как сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман, «Лайтнинг» сразу обменяли защитника в «Питтсбург Пингвинз», взамен получив право выбора в четвёртом раунде драфта.

39-летний Штрайт в нынешнем сезоне сыграл 49 матчей, набрав 19 (5+14) очков при показателе полезности «-10».

Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Тампа-Бэй Лайтнинг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»