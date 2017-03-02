«Тампа-Бэй» отправила Штрайта в «Питтсбург»

Как сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман, «Лайтнинг» сразу обменяли защитника в «Питтсбург Пингвинз», взамен получив право выбора в четвёртом раунде драфта.



39-летний Штрайт в нынешнем сезоне сыграл 49 матчей, набрав 19 (5+14) очков при показателе полезности «-10».