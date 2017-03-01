Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28939494/
1 марта 2017, 23:19 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Колорадо» обменял Мартинсена в «Монреаль» на Андригетто

«Колорадо Эвеланш» выменял у «Монреаль Канадиенс» нападающего Свена Андригетто, в обратном направлении отправился форвард Андреас Мартинсен, информирует официальный сайт клуба из Канады.

26-летний Мартинсен в нынешнем сезоне сыграл в 55 играх чемпионата НХЛ, отметившись 7 (3+4) очками при показателе полезности «-10».

23-летний Андригетто принял участие в 27 встречах, набрав 8 (2+6) результативных баллов при показателе полезности «+1».

Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Колорадо Эвеланш
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»