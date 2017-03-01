«Колорадо» обменял Мартинсена в «Монреаль» на Андригетто
«Колорадо Эвеланш» выменял у «Монреаль Канадиенс» нападающего Свена Андригетто, в обратном направлении отправился форвард Андреас Мартинсен, информирует официальный сайт клуба из Канады.
26-летний Мартинсен в нынешнем сезоне сыграл в 55 играх чемпионата НХЛ, отметившись 7 (3+4) очками при показателе полезности «-10».
23-летний Андригетто принял участие в 27 встречах, набрав 8 (2+6) результативных баллов при показателе полезности «+1».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter