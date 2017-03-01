«Филадельфия» обменяла Штрайта в «Тампа-Бэй», взамен получив Филппулу

«Флайерз» получат не только форварда, но и право выбора в 4-м раунде драфта и условный выбор 7-го раунда 2017 года, при этом сохранив за собой часть зарплаты Штрайта.



39-летний Штрайт в нынешнем сезоне сыграл 49 матчей, набрав 19 (5+14) очков при показателе полезности «-10».



32-летний Филппула в «регулярке» принял участие в 59 встречах, отметившись 34 (7+27) результативными баллами.