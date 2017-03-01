Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28939487/
1 марта 2017, 23:26 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Филадельфия» обменяла Штрайта в «Тампа-Бэй», взамен получив Филппулу

«Филадельфия Флайерз» обменяла защитника Марка Штрайта в «Тампа-Бэй Лайтнинг», в обратном направлении отправился форвард Валтери Филппула, сообщает официальный сайт «лётчиков».

«Флайерз» получат не только форварда, но и право выбора в 4-м раунде драфта и условный выбор 7-го раунда 2017 года, при этом сохранив за собой часть зарплаты Штрайта.

39-летний Штрайт в нынешнем сезоне сыграл 49 матчей, набрав 19 (5+14) очков при показателе полезности «-10».

32-летний Филппула в «регулярке» принял участие в 59 встречах, отметившись 34 (7+27) результативными баллами.

Тампа-Бэй Лайтнинг
Новости Матчи Состав Статистика
Филадельфия Флайерз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»