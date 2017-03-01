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1 марта 2017, 22:45 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Торонто» отправил Никиту Сошникова в фарм-клуб

Тренерский штаб «Торонто Мэйпл Лифс» принял решение отправить решение отправить российского нападающего Никиту Сошникова в свой фарм-клуб в АХЛ, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Кевин Макгрэн.

Тренерский штаб Торонто <span class=error>Мэйпл</span> <span class=error>Лифс</span> принял решение отправить решение отправить российского нападающего Никиту <span class=error>Сошникова</span> в свой <nobr>фарм-клуб</nobr> в <span class=error>АХЛ</span> информирует в своём <span class=error>твиттере</span> североамериканский журналист <span class=error>Кевин</span> <span class=error>Макгрэн</span>. Увеличить
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23-летний хоккеист в текущем регулярном чемпионате НХЛ сыграл 47 матчей, набрав 7 (4+3) очков при показателе полезности «-1».

Торонто Мэйпл Ливз
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