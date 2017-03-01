«Торонто» отправил Никиту Сошникова в фарм-клуб
Тренерский штаб «Торонто Мэйпл Лифс» принял решение отправить решение отправить российского нападающего Никиту Сошникова в свой
фарм-клуб в АХЛ, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Кевин Макгрэн.
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23-летний хоккеист в текущем регулярном чемпионате НХЛ сыграл 47 матчей, набрав 7 (4+3) очков при показателе полезности «-1».
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