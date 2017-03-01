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1 марта 2017, 22:52 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Аризоны» Бурмистров выписан из больницы

Форвард «Аризоны Койотс» Александр Бурмистров был выписан из больницы, куда он был отправлен после силового приёма защитника «Бостон Брюинз» Колина Миллера. Удар соперника пришёлся в область головы и шеи, и россиянина эвакуировали со льда на носилках.

«Александр опустил голову, он был в уязвимом положении, но силовой приём был хоккейным, чистым. Его просто неудачно подловили», — сказал главный тренер «койотов» Дэйв Типпетт. Пройдя медицинское обследование, нападающий был отпущен из госпиталя и присоединится к команде чуть позже, поскольку «Аризона» уже успела улететь на выездной матч в Баффало.

Аризона Койотс
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Хоккеист «Аризоны» Бурмистров попал в больницу после столкновения с игроком «Бостона»

МОСКВА, 1 мар — Р-Спорт. Форвард «Аризоны» Александр Бурмистров попал в больницу после столкновения с игроком «Бостона» Колином Миллером во время матча регулярного чемпионата НХЛ, сообщает ESPN.
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