Нападающий «Аризоны» Бурмистров выписан из больницы

«Александр опустил голову, он был в уязвимом положении, но силовой приём был хоккейным, чистым. Его просто неудачно подловили», — сказал главный тренер «койотов» Дэйв Типпетт. Пройдя медицинское обследование, нападающий был отпущен из госпиталя и присоединится к команде чуть позже, поскольку «Аризона» уже успела улететь на выездной матч в Баффало.