Форвард «Чикаго» Тэйвз стал первой звездой февраля в НХЛ

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В прошедшем месяце канадец в 10 встречах набрал 18 очков, забросив семь шайб и сделав 11 результативные передач.

Второй звездой месяца стал форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг, который в 13 играх набрал 17 очков (11+6).

Третьим лауреатом назван голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби. В девяти встречах вратарь одержал восемь побед со средним процентом отраженных бросков 92,8.

Новичком месяца стал форвард «Виннипега» Патрик Лайне, который записал в свой актив 15 (8+7) очков в 11 играх.