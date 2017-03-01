«Филадельфия» подписала новые контракты с Нойвиртом и Белльмаром
«Филадельфия Флайерз» подписала новые долгосрочные контракты с вратарём Михалом Нойвиртом и нападающим
Пьером-Эдуаром Белльмаром, информирует официальный сайт клуба со ссылкой на генерального менеджера команды Рона Хестолла.
31-летний Белльмар в нынешнем сезоне сыграл 62 матча, в которых набрал 6 (3+3) очков.
24-летний Нойвирт провёл 24 встречи, пропуская в среднем 2,90 шайбы за игру и отражая 88,7% бросков.
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