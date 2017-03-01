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1 марта 2017, 21:33 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Филадельфия» подписала новые контракты с Нойвиртом и Белльмаром

«Филадельфия Флайерз» подписала новые долгосрочные контракты с вратарём Михалом Нойвиртом и нападающим Пьером-Эдуаром Белльмаром, информирует официальный сайт клуба со ссылкой на генерального менеджера команды Рона Хестолла.

31-летний Белльмар в нынешнем сезоне сыграл 62 матча, в которых набрал 6 (3+3) очков.

24-летний Нойвирт провёл 24 встречи, пропуская в среднем 2,90 шайбы за игру и отражая 88,7% бросков.

Филадельфия Флайерз
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