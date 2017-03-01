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1 марта 2017, 20:31 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Детройт» обменял форварда Томаса Ванека во «Флориду»

«Флорида Пантерз» выменяла у «Детройт Ред Уингз» нападающего Томаса Ванека, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Боб Маккензи.

«Детройт» продолжит выплачивать половину зарплаты Ванека. Взамен «красные крылья» получили выбор в третьем раунде драфта-2017 и форварда Дилана Макилрата.

33-летний Ванек в 48 встречах набрал 38 (15+23) очков при показателе полезности «+3».

24-летний Макилрат в нынешнем сезоне принял участие в 5 матчах НХЛ, отметившись одной заброшенной шайбой.

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