«Детройт» обменял форварда Томаса Ванека во «Флориду»
«Флорида Пантерз» выменяла у «Детройт Ред Уингз» нападающего Томаса Ванека, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Боб Маккензи.
«Детройт» продолжит выплачивать половину зарплаты Ванека. Взамен «красные крылья» получили выбор в третьем раунде драфта-2017 и форварда Дилана Макилрата.
33-летний Ванек в 48 встречах набрал 38 (15+23) очков при показателе полезности «+3».
24-летний Макилрат в нынешнем сезоне принял участие в 5 матчах НХЛ, отметившись одной заброшенной шайбой.
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