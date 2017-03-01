«Нью-Йорк Рейнджерс» отправил Павла Бучневича в команду АХЛ
МОСКВА, 1 мар —
Р-Спорт. Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил российского форварда Павла Бучневича в «Хартфорд Вулф Пэк» из Американской хоккейной лиги (АХЛ).
Как сообщается на официальном сайте клуба, такое решение принял генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гордон. Бучневич в текущем сезоне в начале января уже был отправлен в «Хартфорд», провел за клуб 3 игры и был возвращен обратно в «Нью-Йорк». 21-летний игрок пропустил матчи в ноябре и декабре
В своем дебютном сезоне Бучневич к текущему моменту принял участие в 26 матчах, набрал 15 очков (6 шайб + 9 результативных передач).
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