«Нью-Йорк Рейнджерс» отправил Павла Бучневича в команду АХЛ

Как сообщается на официальном сайте клуба, такое решение принял генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гордон. Бучневич в текущем сезоне в начале января уже был отправлен в «Хартфорд», провел за клуб 3 игры и был возвращен обратно в «Нью-Йорк». 21-летний игрок пропустил матчи в ноябре и декабре из-за травмы спины.

В своем дебютном сезоне Бучневич к текущему моменту принял участие в 26 матчах, набрал 15 очков (6 шайб + 9 результативных передач).