Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28929249/
1 марта 2017, 11:16 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Овечкин: Хватит разговоров, пора начать что-то делать

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал переход в команду защитника Кевина Шаттенкирка и высказался об амбициях команды.

«Я общался с Владимиром Тарасенко, и он сказал мне: “Тебе понравится играть с ним. Это отличный игрок и прекрасный человек”.

Все понимают, что мы должны “выстрелить”. Очевидно, что у нас сплочённая команда, но такое усиление придаёт веры. Это значит, что руководство считает, что мы можем это сделать. Это хороший знак. Каждый сезон мы говорим: “Это наш год”. Хватит разговоров, пора начать что-то делать», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»