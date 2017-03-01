Овечкин: Хватит разговоров, пора начать что-то делать
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал переход в команду защитника Кевина Шаттенкирка и высказался об амбициях команды.
«Я общался с Владимиром Тарасенко, и он сказал мне: “Тебе понравится играть с ним. Это отличный игрок и прекрасный человек”.
Все понимают, что мы должны “выстрелить”. Очевидно, что у нас сплочённая команда, но такое усиление придаёт веры. Это значит, что руководство считает, что мы можем это сделать. Это хороший знак. Каждый сезон мы говорим: “Это наш год”. Хватит разговоров, пора начать
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