Овечкин: Хватит разговоров, пора начать что-то делать

«Я общался с Владимиром Тарасенко, и он сказал мне: “Тебе понравится играть с ним. Это отличный игрок и прекрасный человек”.



Все понимают, что мы должны “выстрелить”. Очевидно, что у нас сплочённая команда, но такое усиление придаёт веры. Это значит, что руководство считает, что мы можем это сделать. Это хороший знак. Каждый сезон мы говорим: “Это наш год”. Хватит разговоров, пора начать что-то делать», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.