«Хит был чистым». Бурмистров покинул лёд на носилках

Вратарская дуэль в пользу «Монреаля»

«Коламбус» приехал в Монреаль, имея в активе две победы подряд над ньюйоркскими командами с общим счётом 12:2, и перед матчем с «Канадиенс» Бобровский и компания находились в хорошем настроении. Встрече с «хабами» предвкушалась, в первую очередь, как дуэль великолепных голкиперов, и эти ожидания полностью оправдались — и Бобровский, и Кэри Прайс были самыми заметными фигурами на площадке, полностью затмив своей игрой усилия форвардов. «Канадцы» были чуть более активны, предприняв 61 попытку бросить и нанеся 26 бросков в створ ворот новокузнечанина, который удержал «Коламбус» на плаву в нескольких критических моментах. Так, в середине второго периода оборона «мундиров» провалилась, допустив выход капитана «Монреаля» Макса Пачьоретти и форварда Брендана Галлахера на одного голкипера, но Бобровский не дрогнул и спокойно нейтрализовал опасность. Ещё одно «великое спасение» Сергей совершил в овертайме, когда тот же Пачьоретти не смог добить шайбу с линии ворот.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">HE.<br><br>IS.<br><br>NOT.<br><br>HUMAN. <a href="https://t.co/TK3jELKQYe">pic.twitter.com/TK3jELKQYe</a></p>— ColumbusBlueJackets (@BlueJacketsNHL) <a href="https://twitter.com/BlueJacketsNHL/status/836777919259291649">1 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Визави Бобровского Прайс получил в нагрузку те же 26 бросков, но сделал на один сейв больше, чем россиянин. В концовке овертайма защитник «Коламбуса» Сет Джонс получил малый штраф за зацеп Андрея Маркова, что дало возможность хозяевам реализовать численный перевес и вырвать победу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Two OT-winners in two days. That's something for <a href="https://twitter.com/AGally94">@AGally94</a> to smile about. <a href="https://twitter.com/hashtag/CBJvsMTL?src=hash">#CBJvsMTL</a> <a href="https://t.co/ksFiLCuYfI">pic.twitter.com/ksFiLCuYfI</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/836787897701380096">1 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Боб играл очень хорошо, но это его работа. Я не думаю, что нужно говорить какие-то слова типа “сыграл великолепно” в это время сезона. И Сергей, и Прайс сделали несколько ключевых “спасений” для своих команд», — так охарактеризовал игру Бобровского тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.



«Дуэль с Прайсом — это очень интересно. Кэри — один из лучших вратарей в мире, и я с большим удовольствием и интересом играл против него сегодня. Что касается гола Гальченюка, то я не видел шайбу, мне закрыли обзор. Я сел на щитки, но выручить не удалось — услышал только свисток и звук шайбы, влетающей в ворота. Сегодня мы действовали неплохо, боролись с полной отдачей, сражались в обороне. Как нам удалось прибавить в последних матчах? Я не знаю. После поражений всегда хочется реабилитироваться и показать свой лучший хоккей. Нам нужны очки, нужны победы», — сказал Бобровский после игры.



Гол Малкина не спас «Питтсбург»

«Пингвины» не смогли продлить победную серию до трёх встреч, обидно уступив на выезде «Далласу». Поначалу всё складывалось для «Питтсбурга» очень неплохо: в середине первого периода Евгений Малкин открыл счёт, воспользовавшись остроумным пасом Хёрнквиста из-за ворот, а в середине второй двадцатиминутки Джейк Гюнцель удвоил преимущество гостей, удачно поборовшись на чужом пятачке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">26 goals on the season and looking for more. Nice one, Geno! <a href="https://t.co/fhaIUjQIas">pic.twitter.com/fhaIUjQIas</a></p>— Pittsburgh Penguins (@penguins) <a href="https://twitter.com/penguins/status/836764560526835712">1 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Однако третий период «Питтсбургом» был проведён очень неудачно: «пингвины» более, чем в два раза уступили по броскам, пропустили три шайбы за шестиминутный отрезок и не смогли перевести матч в овертайм. Для Малкина этот гол стал восьмым набранным очком (4 шайбы, 4 передачи) в семи последних матчах, и в списке лучших бомбардиров лиги он идёт на восьмом месте, на 10 баллов отставая от лидера Коннора Макдэвида из «Эдмонтона».



Кузнецов помог Тротцу отпраздновать юбилей

Визит в «Мэдисон Сквер Гарден» к своему любимому «клиенту» Хенрику Лундквисту не принёс больших дивидендов в копилку Александра Овечкина, который, несмотря на четыре броска в створ, третий матч подряд не сумел набрать очков. Но «Вашингтон» смог одержать убедительную победу и без баллов своего капитана, а главными героями у «столичных» стали Маркус Юханссон и Евгений Кузнецов. Швед оформил голевой дубль, россиянин — ассистентский, и сообща они помогли своему главному тренеру Барри Тротцу одержать 700-ю победу в НХЛ. На долю «Кэпиталз» у тренера приходится лишь 143 выигрыша — львиную долю своей карьеры он провёл в «Нэшвилле». «Семьсот побед? Это означает лишь то, что я давно тренирую. Мне повезло работать с очень хорошими хоккеистами в двух великолепных клубах, меня окружали умные помощники на протяжении многих лет. В них — большая часть моего успеха, они проделывают массу работы», — сказал Тротц.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Textbook deflection <a href="https://twitter.com/hashtag/CapsNYR?src=hash">#CapsNYR</a> on <a href="https://twitter.com/CSNMA">@csnma</a> <a href="https://t.co/uA6dcCptZo">pic.twitter.com/uA6dcCptZo</a></p>— Washington Capitals (@Capitals) <a href="https://twitter.com/Capitals/status/836764875619725312">1 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Новичок «Вашингтона» защитник Шаттенкирк дебютировал за свою новую команду, хотя после его обмена из «Сент-Луиса» прошло менее 24 часов. Он провёл на льду почти 18 минут и отметился четырьмя бросками в створ.

Бурмистрова увезли на носилках

Очень непросто сложился выездной матч с «Бостоном» для нападающего «Койотс» Александра Бурмистрова. Россиянин пропустил предыдущую игру с «Баффало» из-за небольшой травмы, а во встрече с «Брюинз» избежал куда более серьёзных последствий для своего здоровья. В начале первого периода, выходя с шайбой из собственной зоны, Бурмистров попал под жесточайший силовой приём защитника «Брюинз» Колина Миллера: удар пришёлся в область головы и шеи, и россиянин мгновенно рухнул на лёд.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Colin Miller SAT DOWN Alexander Burmistrov who is stretchered off the ice before giving two thumbs up showing he's ok ??? <a href="https://t.co/G9l0KuCdcx">pic.twitter.com/G9l0KuCdcx</a></p>— Bar South N Celly™ (@BarSouthNCelly) <a href="https://twitter.com/BarSouthNCelly/status/836761937987977217">1 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Видя серьёзность ситуации, медицинская бригада стадиона приняла решение эвакуировать форварда со льда на носилках. Бурмистрова жёстко закрепили, и во время транспортировки Александр показал трибунам большой палец, демонстрируя, что с ним всё в порядке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Alex Burmistrov wants everyone to know he's okay! <a href="https://t.co/KS78fxKl6n">pic.twitter.com/KS78fxKl6n</a></p>— Donna (@Donna_0903) <a href="https://twitter.com/Donna_0903/status/836762662633517056">1 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Александр был в уязвимом положении, но “хит” был чистым, хоккейным. Никогда не хочешь видеть подобное, но вряд ли тут был злой умысел со стороны соперника. Просто Миллер “поймал” соперника в неудачный момент. А с Бурмистровым всё будет в порядке», — сказал наставник «Аризоны» Дэйв Типпетт. «Я просто пытался активно сыграть в средней зоне. Ни в коем случае не хотел наносить травму. Надеюсь, что Алекс чувствует себя хорошо», — объяснил Миллер, который получил пять минут штрафа, а после игры послал Бурмистрову текстовое сообщение с извинениями.