«Калгари» одержал пятую победу подряд в НХЛ, обыграв «Лос-Анджелес»

Встреча, прошедшая в Канаде во вторник, завершилась победой хозяев льда в овертайме со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Майкл Ферланд (на 30-й минуте) и Ти Джей Броди (62). У «Лос-Анджелеса» на 9-й минуте отличился Таннер Пирсон. «Калгари» одержал пятую победу подряд.

Результаты других матчей дня:

«Ванкувер» — «Детройт» — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1),

«Сан-Хосе» — «Торонто» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).