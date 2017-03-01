Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28928500/
1 марта 2017, 9:27 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Калгари» одержал пятую победу подряд в НХЛ, обыграв «Лос-Анджелес»

МОСКВА, 1 мар — Р-Спорт. Хоккеисты «Калгари» обыграли «Лос-Анджелес» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в Канаде во вторник, завершилась победой хозяев льда в овертайме со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Майкл Ферланд (на 30-й минуте) и Ти Джей Броди (62). У «Лос-Анджелеса» на 9-й минуте отличился Таннер Пирсон. «Калгари» одержал пятую победу подряд.

Результаты других матчей дня:

«Ванкувер» — «Детройт» — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1),

«Сан-Хосе» — «Торонто» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

Калгари Флэймз
Новости Матчи Состав Статистика
Лос-Анджелес Кингз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский