Хоккеист «Аризоны» Бурмистров попал в больницу после столкновения с игроком «Бостона»

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Инцидент случился в начале второго периода матча в Бостоне. Бурмистров получил передачу у синей линии в своей зоне, в этот момент Миллер провел силовой прием в корпус. Бурмистрова увезли со льда на носилках.

По пути в подтрибунное помещение он показал два больших пальца вверх, намекнув тем самым болельщикам, что серьезных увечий нет. Форварда доставили в больницу. Миллер был удален до конца игры.

«Он был в уязвимой позиции, но это чистой воды хоккейный прием. Бурмистров опустил голову и получил сильный удар. Такое случается в хоккее. Не думаю, что было желание нанести травму. Кажется, с Бурмистровым все будет в порядке», — сказал главный тренер «Аризоны» Дэйв Типпетт.

«Аризона» в этом матче проиграла «Бостону» со счетом 1:4.