Клуб НХЛ «Сан-Хосе» обменял российского нападающего Голдобина в «Ванкувер»

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Взамен в «Сан-Хосе» перешел датский нападающий Янник Хансен. «Ванкувер» также получил условное право выбора в четвертом раунде предстоящего драфта новичков НХЛ.

Голдобин был выбран «Сан-Хосе» в первом раунде на драфте 2012 года под общим 27-м номером. В НХЛ россиянин провел 11 матчей, в которых набрал 2 очка (1 шайба + 1 передача).

В составе молодежной сборной России участвовал в чемпионате мира 2015 года.