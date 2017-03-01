Клуб НХЛ «Сан-Хосе» обменял российского нападающего Голдобина в «Ванкувер»
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» обменял 21-летнего российского форварда Николая Голдобина в «Ванкувер». Об этом сообщает портал TSN.
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Взамен в «Сан-Хосе» перешел датский нападающий Янник Хансен. «Ванкувер» также получил условное право выбора в четвертом раунде предстоящего драфта новичков НХЛ.
Голдобин был выбран «Сан-Хосе» в первом раунде на драфте 2012 года под общим 27-м номером. В НХЛ россиянин провел 11 матчей, в которых набрал 2 очка (1 шайба + 1 передача).
В составе молодежной сборной России участвовал в чемпионате мира 2015 года.
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