Малкин забросил 26-ю шайбу в сезоне, но это не спасло «Питтсбург» в игре с «Далласом»
МОСКВА, 1 мар —
Р-Спорт. Хоккеисты «Далласа» на своем льду обыграли «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, прошедшая во вторник в Далласе, завершилась победой хозяев льда со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 3:0). Шайбами в составе победителей отметились Бретт Ричи (на 44-й минуте), Джейсон Спецца (50) и Антуан Руссель (51). У «Питтсбурга» отличились Евгений Малкин (11), для которого эта шайба стала 26-й в сезоне, и Джейк Гюнцель (31).
Сергей Бобровский отразил 29 бросков в гостевом матче «Коламбуса» с «Монреалем», однако не сумел спасти команду от поражения в овертайме — 0:1. Шайбу на 64-й минуте забросил Алекс Гальченюк.
«Вашингтон» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал две результативные передачи, у Дмитрия Орлова один балл за голевой пас.
Результаты других матчей:
«Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0),
«Виннипег» — «Миннесота» — 5:6 (1:3, 2:2, 2:1),
«Флорида» — «Каролина» — 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0),
«Бостон» — «Аризона» — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0),
«Баффало» — «Нэшвилл» — 4:5 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 0:1),
«Филадельфия» — «Колорадо» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0).
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