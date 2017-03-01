Тренер: Хоккеисты «Ванкувера» Гранлунд и Хаттон вернутся в состав, они не больны свинкой

«У Хаттона и Гранлунда отрицательный тест на свинку, то есть они не заболели и готовы играть уже сейчас», — сказал он. Домашняя встреча с «Детройтом» начнется в 06:00 мск.

Дежарден также сообщил, что остальные хоккеисты, у которых были подозрения на свинку — Антон Родин, Крис Танев, Никита Трямкин и Майкл Шапу, пока находятся на карантине. На данный момент диагноз подтвержден только у защитника Троя Стечера.

Ранее сообщалось, что все хоккеисты «Ванкувера» пройдут повторную вакцинацию от свинки, а в раздевалках команды будет проведена дезинфекция. Такие меры были приняты после того, как 25 и 26 февраля у семи игроков и одного из тренеров команды были выявлены симптомы этого заболевания.