Тренер: Хоккеисты «Ванкувера» Гранлунд и Хаттон вернутся в состав, они не больны свинкой
ОТТАВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Защитник Бен Хаттон и нападающий Маркус Гранлунд не больны паротитом («свинкой») и вернутся в состав «Ванкувера» на игру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройта». Об этом сообщил главный тренер клуба Уилли Дежарден.
«У Хаттона и Гранлунда отрицательный тест на свинку, то есть они не заболели и готовы играть уже сейчас», — сказал он. Домашняя встреча с «Детройтом» начнется в 06:00 мск.
Дежарден также сообщил, что остальные хоккеисты, у которых были подозрения на свинку — Антон Родин, Крис Танев, Никита Трямкин и Майкл Шапу, пока находятся на карантине. На данный момент диагноз подтвержден только у защитника Троя Стечера.
Ранее сообщалось, что все хоккеисты «Ванкувера» пройдут повторную вакцинацию от свинки, а в раздевалках команды будет проведена дезинфекция. Такие меры были приняты после того, как 25 и 26 февраля у семи игроков и одного из тренеров команды были выявлены симптомы этого заболевания.
Кроме того, двум хоккеистам американского клуба «Миннесота» был поставлен аналогичный диагноз.
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