Шульц: Гончар научил меня маленьким деталям, о которых я раньше не задумывался

«Сергей обращал внимание на маленькие детали игры, такие как расположение клюшки, где должны быть ноги, когда ты играешь на синей линии в чужой зоне. О таких мелочах я никогда не задумывался. Я начал фокусироваться на них, и это помогло мне выйти на новый уровень. Он оказывает неоценимую помощь, я очень рад, что он работает в “Питтсбурге”.



Когда я сюда приехал, мы смотрели много видео, как играют Никлас Лидстрём и Эрик Карлссон, как они действуют в атаке, как обращаются с шайбой. Это сильно помогло мне. Сейчас я просматриваю нарезки с моими моментами, но вначале Сергей хотел показать мне, как Лидстрём оборонялся, — его никто не мог обойти. Он хотел объяснить, что не обязательно гоняться за соперником, просто надо правильно выбирать позицию, правильно держать клюшку. Я должен был уверенно чувствовать себя в защите, чтобы на меня можно было положиться. Если научиться обороняться, тогда ты будешь забирать шайбу и переходить в атаку, а это самая классная часть игры. Я пытался наладить игру в обороне с тех пор, как пришёл в НХЛ, и наконец у меня стало получаться», — приводятся слова Шульца на официальном сайте НХЛ.