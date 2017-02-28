Ничушкин может оказаться в «Вегасе»

«Даллас», который выбирал россиянина на драфте 2013 года, должен защитить игрока в преддверии летнего драфта расширения.

В случае, если «Даллас» не оставит игрока у себя, права на него могут перейти «Вегасу», ради которого и будет проведен драфт. Отметим, что в сентябре 2016 года ЦСКА подписал с Ничушкиным контракт на два года, по истечении которых он может вернуться в НХЛ. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 166 матчей и набрал 64 очка. В текущем сезоне «регулярки» 21-летний форвард провел 36 игр и набрал 24 (11+13) очка.