«Детройт» обменял защитника Брендана Смита в «Рейнджерс»

Взамен «красные крылья» получили право выбора в третьем раунде драфта 2017 года и во втором раунде драфта-2018.



28-летний Смит в текущем сезоне провёл 33 матча, отметившись двумя голами и тремя передачами при показателе полезности «-1». Он выступал за «Детройт» с сезона-2011/12, всего в НХЛ на его счету 67 (15+52) очков в 291 матче.