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28 февраля 2017, 21:58 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Детройт» обменял защитника Брендана Смита в «Рейнджерс»

Защитник «Детройт Ред Уингз» Брендан Смит перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает пресс-служба клуба.

Взамен «красные крылья» получили право выбора в третьем раунде драфта 2017 года и во втором раунде драфта-2018.

28-летний Смит в текущем сезоне провёл 33 матча, отметившись двумя голами и тремя передачами при показателе полезности «-1». Он выступал за «Детройт» с сезона-2011/12, всего в НХЛ на его счету 67 (15+52) очков в 291 матче.

Детройт Ред Уингз
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