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28 февраля 2017, 20:39 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Питтсбург» выставил на драфт отказов нападающего Эрика Фера

«Питтсбург Пингвинз» выставил на драфт отказов нападающего Эрика Фера.

Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Sportsnet Крис Джонстон.

31-летний Фер выступал в составе «Питтсбурга» с сезона-2015/16 и завоевал с командой Кубок Стэнли. В 51 матче текущего регулярного чемпионата он набрал 11 (6+5) очков при показателе полезности «+3». В 560 матчах НХЛ на его счету 202 (103+99) результативных балла.

Питтсбург Пингвинз
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