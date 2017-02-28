Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28924108/
28 февраля 2017, 19:52 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Чикаго» согласовал условия новых однолетних контрактов с Розсивалом и Туту

«Чикаго Блэкхоукс» согласовал условия новых однолетних контрактов с защитником Михалом Розсивалом и нападающим Джордином Туту.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

38-летний Розсивал принял участие в 51 матче, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2». Он проводит пятый сезон за «Чикаго», набрав в общей сложности 48 (4+44) результативных баллов в 201 играх, а также дважды завоевал с командой Кубок Стэнли.

34-летний Туту сыграл 36 матчей в своём первом сезоне за «ястребов», не отметившись результативными действиями. Ранее он выступал за «Нэшвилл Предаторз», «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Джерси Дэвилз». В 709 играх на его счету 158 (63+95) очков.

Чикаго Блэкхокс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»