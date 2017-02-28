Дюшейн, Куликов и ещё 8 главных фигур предстоящего дедлайна НХЛ
Чуть больше суток остаётся до дедлайна в НХЛ, и кипение трансферного рынка достигло предела. Кто из звёзд может сменить команду?
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«Юрьев день», как принято называть закрытие трансферного окна в России, в нынешнем году обещает быть жарким. Главная причина тому — появление в НХЛ ещё одного клуба из
Несколько крупных сделок команды уже провернули: «Тампа» решила вратарскую дилемму в пользу Андрея Василевского, отправив Бена Бишопа в «Лос-Анджелес», а «Вашингтон» урвал с рынка защитника «блюзменов» Кевина Шаттенкирка. Тем не менее увесистых рыбёшек в мутной трансферной воде ещё предостаточно, поэтому не лишним будет ещё раз взглянуть на десятку главных целей для клубных боссов.
н. Мэтт Дюшейн («Колорадо»).
Зарплата: $ 6 млн.
Контрактный статус: на контракте до конца сезона-2018/19.
Про возможный обмен центрфорварда «лавин» было сказано уже немало, а просматривали игру Дюшейна с целью прицениться уже едва ли не все клубы лиги. Нынешний сезон получился для «Колорадо» просто ужасным: «Эвеланш» с большим отставанием занимает позорное последнее место в НХЛ, и нет сомнений, что генеральный менеджер Джо Сакик решится на серьёзное переформатирование состава. Дюшейн идёт вторым по набранным очкам в своей команде (36 баллов в 55 матчах) и представляет серьёзный интерес для тех клубов, которые нуждаются в центральном нападающем для
«Сакику нужны три вещи в обмен: высокий
н. Габриэль Ландеског («Колорадо»)
Зарплата: $ 5,57 млн.
Контрактный статус: на контракте до конца сезона-2020/21
Ещё один игрок, обмен которого может полностью перетряхнуть «Эвеланш», но цена на шведского «крайка» также будет очень сильно кусаться. В текущем сезоне у Ландескога на 10 очков меньше, чем у Дюшейна, и многие болельщики не хотят приобретения этого нападающего
Дополнительным стимулом для Сакика не снижать цену за своих звёзд стал обмен форварда Мартина Ганзала из «Аризоны» в «Миннесоту», когда за форварда, который через три месяца снова наверняка будет доступен на рынке, «койоты» получили два высоких раунда драфта.
н. Эвандер Кейн («Баффало»)
Зарплата: $ 5,25 млн.
Контрактный статус: на контракте до конца сезона-2017/18
На счету Кейна в текущем сезоне лишь 32 очка в 50 матчах, но в последних играх нападающий, известный своим непростым характером, заметно прибавил (5 голов в 7 встречах). «Баффало» не особенно активно «ходит по магазинам», а поводом для появления слухов о сделке с участием Кейна стала фраза генменеджера «Сэйбрз» Тима Мюррея. «Я не исключаю обмена, если правильное предложение придёт к нам в правильное время», — заявил босс «клинков», и определённый интерес к нападающему наверняка будет. Среди самых безумных слухов — возможный обмен Эвандера в «Монреаль» на талантливого защитника Михаила Сергачёва.
н. Томас Ванек («Детройт»)
Зарплата: $ 2,6 млн.
Контрактный статус: на контракте до конца сезона-2016/17
33-летний австриец, имея на счету 15 голов, является лучшим снайпером «Детройта». Его небольшая зарплата, помноженная на игровую неприхотливость и трудолюбие, может сделать Ванека лакомым кусочком для тех команд, кому нужно точечное усиление перед кубковыми битвами. К концу сезона Томас может в 11-й раз в карьере добраться до отметки в 20 голов, а количество возможных покупателей наверняка составит не один десяток команд.
в.
Зарплата: $ 5,75 млн.
Контрактный статус: на контракте до конца сезона-2018/19
Не исключено, что время, проведённое Флёри в «Пингвинз», подошло к концу. Первый выбор «Питтсбурга» на драфте-2003 года завоевал с клубом два Кубка Стэнли, но по всем экспертным оценкам именно сейчас наступает идеальное время для расставания с голкипером. Флёри подвержен травматизму, и с приближающимся ветеранским возрастом эта проблема будет лишь усиливаться. Голкипер имеет звёздное резюме, а его молодой сменщик Мэтт Мюррей уже доказал свою профпригодность в прошлогоднем
з. Дмитрий Куликов («Баффало»)
Зарплата: $ 4,3 млн.
Контрактный статус: на контракте до конца сезона-2016/17
26-летний россиянин не может записать этот сезон себе в актив, но вины Куликова в этом нет. После Кубка мира, где Дмитрий играл в составе сборной России, защитник приехал в тренировочный лагерь «Сэйбрз», и во время одного из контрольных матчей сильно ударился спиной, упав в открытую калитку, — итогом этого стала пропущенная первая половина «регулярки». В его активе 36 сыгранных матчей, 2 (1+1) очка и «-15» по показателю полезности, но потенциал россиянина очевиден. Универсальный Куликов способен заполнить собой любую «дыру» в обороне, а среди возможных претендентов на Дмитрия стоит отметить «Рейнджерс», «Эдмонтон», «Калгари» и «Нью-Джерси».
з. Джонни Одуйя («Даллас»)
Зарплата: $ 3,75 млн.
Контрактный статус: на контракте до конца сезона-2016/17
Перед стартом
в. Ярослав Галак («Айлендерс»)
Зарплата: $ 4,5 млн.
Контрактный статус: на контракте до конца сезона-2017/18
Словацкий голкипер великолепно выступил на Кубке мира, где его сборная Европы дошла до финала, но в клубном сезоне дела не заладились. Галак проиграл внутриклубную конкуренцию Томасу Грайссу, и по ходу регулярного чемпионата «островитяне» не раз пытались обменять вратаря. В АХЛ, куда он был отправлен, словак играет очень удачно, и если «Айлендерс» согласится взять на себя часть выплат по его контракту, Галак вполне способен решить вратарский вопрос для целого ряда команд. Одним из предположений является возможный интерес к Галаку со стороны «Эдмонтон Ойлерз».
н. Патрик Шарп («Даллас»)
Зарплата: $ 5,9 млн.
Контрактный статус: на контракте до конца сезона-2016/17
35-летний крайний нападающий славен своим универсализмом и наличием победного опыта. 15 очков в 36 матчах — не очень «густой» показатель результативности, но,
н. Радим Врбата («Аризона»)
Зарплата: $ 1 млн.
Контрактный статус: на контракте до конца сезона-2016/17
35-летний чех, являясь обладателем крайне скромного контракта, идёт лидером в списке клубных бомбардиров «Аризоны» и будет одним из тех, кто наверняка сменит команду в дедлайн. За счёт опыта и зрелости Врбата способен усилить любое нападение, и генменеджеру «Койотс» Джону Чайке предстоит лишь попросить за него адекватную компенсацию. Вероятно, она будет чуть меньше, чем при обмене Мартина Ганзала, и потенциальных покупателей, среди которых значатся «Нэшвилл» и «Сент-Луис», это отпугнуть не должно. Интересным нюансом является 500-тысячный бонус для чеха за попадание команды в плей-офф: он будет учитываться в платёжной ведомости, что может стать дополнительной трудностью для команд с небольшим количеством свободных денег.
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