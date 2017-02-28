Кучеров сделал хет-трик, а Василевский стал первым номером «Тампы»

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«Тампа» поставила на Василевского.

В Национальной хоккейной лиги меньше суток остается до закрытия сделок, но генеральные менеджеры многих клубов решили не откладывать решение вопросов с усилением на последние минуты и уже совершили ряд громких обменов.

Активизировался генменеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман. Собственно, от него активности ждали в первую очередь. Два последних года сложились для «молнии» очень удачно — сначала она добралась до финала Кубка Стэнли, где уступила «Чикаго Блэкхоукс», а в прошлом сезоне играла в семиматчевом финале конференции с будущим обладателем Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз».

Перед нынешним чемпионатом «Лайтнинг» совершенно обоснованно считалась железным контендером, но сезон пока для команды Джона Купера не складывается. Травмы, и в первую очередь повреждение капитана команды Стивена Стэмкоса, выбили «Тампу» из колеи.

На протяжении всего сезона «болтс» идут вне кубковой восьмерки на Востоке, отставая от попадания в плей-офф примерно на семь очков. То есть, команда не может быть довольна своими результатами, но сохраняет реальные шансы на выход в Кубок Стэнли, а это означает, что генменджеру необходимо действовать во время дедлайна.

Айзерман проделал огромную работу летом, сумев сохранить практически весь прошлогодний состав, хотя изначально это казалось невозможным. Но поскольку турнирная ситуация для команды складывается неудачно, Стивен приступил к решительным действиям.

Первым из них стало то, чего все долго ждали, — обмен одного из голкиперов команды. И неудивительно, что отправлен из клуба был его изначально первый номер Бен Бишоп. Во-первых, Биг Бена замучили травмы, во-вторых, с Андреем Василевским был переподписан контракт перед нынешним сезоном, в-третьих, Бишоп получает почти $6 миллионов.

Кроме того, почти наверняка именно Бишопа забрал бы у «Тампы» вступающий со следующего сезона в НХЛ «Лас-Вегас», который заберет по игроку у каждой команды на драфте расширения. Так что трейд в «Лос-Анджелес Кингз» — это попытка выручить за голкипера хоть что-то.

Надо отметить, что данный трейд можно назвать для «Лайтнинг» вполне удачным. Взамен «молния» получила добротного голкипера Петера Будая с истекающим летом соглашением. Он будет достойным сменщиком для Василевского до конца сезона, а дальше станет видно.

Кроме того, «молния» приобрела проспекта защитника Эрика Чернака, отдав пятый выбор на грядущем драфте и получив два пика от «королей».

Для «Лос-Анджелеса» приобретение Бишопа — история про усиление прямо сейчас. Теперь в распоряжении Деррилла Саттера будет фантастическая вратарская бригада Куик — Бишоп, но летом Бен все равно наверняка отправится в Неваду.

Куда более неоднозначным выглядит второй провернутый Айзерманом обмен. В «Торонто Мэйпл Лифс» за Байрона Фрозе и второй выбор на драфте отправился Брайан Бойл!

Он, конечно, далеко не самый результативный хоккеист, но отменный кубковый боец, что очень поможет «кленовым листьям». А ведь «Торонто» и «Тампа» конкурируют за выход в Кубок Стэнли в этом сезоне, и вроде как «Лайтнинг» не собирается сдаваться в этой борьбе.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 22, 28.02.2017, 3:30 5:1 Тампа-Бэй Лайтнинг Оттава Сенаторз

«Тампа-Бэй Лайтинг» — «Оттава Сенаторз» — 5:1.

По крайней мере, в матче против «Оттавы» подопечные Джона Купера смотрелись очень здоров, совсем не как команда, которая собирается «слить» остаток сезона ради высоких выборов на драфте.

«Оттава» тоже провернула до игры сделку, но если Будай успел прилететь и вышел на Amalie Arena в качестве бэкапа Василевского, то полученный «Сенаторз» за шведского проспекта Джонатана Далена у «Ванкувера» 35-летний форвард-ветеран Алекс Берроуз еще не добрался до расположения нового клуба.

Правда, начала свои подвиги «Тампа» лишь во втором периоде, а в первом доминировали на льду гости, настрелявшие в створ ворот Василевского 15 бросков, один из которых удалось превратить в гол Кайлу Террису.

Впрочем, дальше Василевский был абсолютно безупречен и в итоге с 39 сейвами стал второй звездой встречи, одержав победу в первой же игре после ухода из клуба Бишопа.

Уже в начале второго игрового отрезка Брэйден Пойнт восстановил равновесие в счете, забросив шайбу на индивидуальном мастерстве, а затем наступило время Никиты Кучерова.

Российский крайний нападающий успел за вторую 20-минутку отличиться трижды, причем все три шайбы он забросил в большинстве выстрелами в касание из правого круга вбрасывания. Во всех голах в качестве одного из его ассистентов выступал Джонатан Друэн, двумя передачами отметился защитник Виктор Хедман, а еще один пас записал на свой счет Тайлер Джонсон.

Но даже на этом Никита не успокоился и в третьем периоде еще и выступил в роли диспетчера для Брэйдена Коберна, который забросил свою третью шайбу в чемпионате в 32-й день рождения.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 22, 28.02.2017, 3:00 3:4 ОТ Нью-Джерси Дэвилз Монреаль Канадиенс

«Нью-Джерси Девилз» — «Монреаль Канадиенз» — 3:4 ОТ.

«Монреаль», ведущий серьезную борьбу, в том числе и с «Оттавой» и «Тампой», в Атлантическом дивизионе, тоже уже успел поучаствовать в трансферной лихорадке, выменяв у «Даллас Старз» защитника Джорди Бенна за Грега Патерина. Впрочем, в игре в Нью-Джерси Бенн участия не принял.

Главным героем напряженного противостояния, в котором после двух периодов на табло горел счет 1:0 в пользу хозяев благодаря броску Кайла Палмьери, стал россиянин Александр Радулов.

Именно он повел «Монреаль» за собой и чуть ли не в одиночку втащил команду в овертайм, набрав за третий период три балла благодаря голу и двум передачам. Самому Радулову ассистировал Алексей Емелин.

И в овертайме Радулов смог проявить себя, начав комбинацию, завершившуюся победным взятием ворот в исполнении Алекса Гальченюка. Набрав 4 очка, Александр стал первой звездой матча и второй звездой всего игрового дня. После Кучерова, разумеется.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 22, 28.02.2017, 4:00 5:4 ОТ Миннесота Уайлд Лос-Анджелес Кингз

«Миннесота Уайлд» — «Лос-Анджелес Кингз» — 5:4 ОТ.

Очень громко уже успела выступить на рынке обменов «Миннесота», пошедшая all-in в этом сезоне. Менеджмент «Уайлд» отдал первый выбор на грядущем драфте и второй на драфте следующего года за форвардов Мартина Ганзала и Райана Уайта.

Они и в целом должны помочь «дикарям» в борьбе за Кубок Стэнли и точно принесут пользу прямо сейчас, пока травмированы Зак Паризе и Джейсон Поминвилл.

И если чешский центрфорвард в первой игре проявить себя не сумел, закончив ее без очков и с показателем полезности -1, то Уайт сразу же отличился передачей и голом, сравняв счет во втором периоде.

В итоге основное время матча завершилось со счетом 4:4, а в овертайме, спустя 12 секунд после вбрасывания, Микаэль Гранлунд принес «Миннесоте» победу.

«Вашингтон» сорвал куш.

Продолжает мечтать о победе в Кубке Стэнли еще ни разу не выигрывавший этот трофей в своей истории «Вашингтон Кэпиталз». Для этого команда Александра Овечкина усилилась шикарным защитником Кевином Шаттенкирком.

В 61-м матче нынешнего сезона, проводящий великолепный год элитный защитник набрал уже 42 (11+31) очка и станет безусловным усилением для «столичных».

Вместе с ним в столицу США пришел голкипер Феникс Копли, а в обратном направлении в Сент-Луис отправились форварды Зак Сэнфорд и Брэд Мэлоун, а также первый выбор на летнем драфте и потенциальный выбор во втором раунде драфта-2019.

Обмен Шаттенкирка стал возможен после того, как «Блюз» не удалось договориться с защитником о подписании нового соглашения. «Музыканты» предлагали Кевину оффер на $42 млн за семь лет, но он отказался его подписывать.

Более того, ранее он, имея опцию неполного запрета на обмен в действующем контракте, отказался стать участником трейда в «Тампу», а год назад отказался переходить «Эдмонтон Ойлерз» в обмен на Тэйлора Холла. Впоследствии «нефтяники» отдали своего уже экс-капитана в «Нью-Джерси» за Адама Ларссона.

Посмотрим, переподпишет ли Шаттенкирк истекающий летом контракт в столице США, но прямо сейчас он команде поможет точно. Впрочем, наверняка сам защитник не прочь остаться в команде, где выступают Овечкин, Никлас Бэкстрем, Евгений Кузнецов, Брэйден Холтби и его бывший партнер по «Сент-Луису» Ти Джей Оши, надолго.