Хет-трик и одна передача Кучерова в понедельник помогли «Тампе Бэй» победить дома «Оттаву» со счетом 5:1.

«Монреаль» на выезде в овертайме обыграл «Нью-Джерси» — 4:3. Радулов, не набиравший очков в шести матчах подряд, забросил одну шайбу и сделал три передачи.

Третьей звездой дня стал форвард «Миннесоты» Микаэль Гранлунд, гол которого в овертайме принес команде победу над «Лос-Анджелесом» (5:4).