Никиту Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ, Александра Радулова — второй
МОСКВА, 28 фев —
Р-Спорт. Российские хоккеисты нападающий «Тампы Бэй» Никита Кучеров и форвард «Монреаля» Александр Радулов признаны соответственно первой и второй звездами дня в НХЛ по итогам матчей понедельника, сообщается на официальном сайте лиги.
«Монреаль» на выезде в овертайме обыграл «Нью-Джерси» — 4:3. Радулов, не набиравший очков в шести матчах подряд, забросил одну шайбу и сделал три передачи.
Третьей звездой дня стал форвард «Миннесоты» Микаэль Гранлунд, гол которого в овертайме принес команде победу над «Лос-Анджелесом» (5:4).
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