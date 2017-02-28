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28 февраля 2017, 8:59 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Никиту Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ, Александра Радулова — второй

МОСКВА, 28 фев — Р-Спорт. Российские хоккеисты нападающий «Тампы Бэй» Никита Кучеров и форвард «Монреаля» Александр Радулов признаны соответственно первой и второй звездами дня в НХЛ по итогам матчей понедельника, сообщается на официальном сайте лиги.

Хет-трик и одна передача Кучерова в понедельник помогли «Тампе Бэй» победить дома «Оттаву» со счетом 5:1.

«Монреаль» на выезде в овертайме обыграл «Нью-Джерси» — 4:3. Радулов, не набиравший очков в шести матчах подряд, забросил одну шайбу и сделал три передачи.

Третьей звездой дня стал форвард «Миннесоты» Микаэль Гранлунд, гол которого в овертайме принес команде победу над «Лос-Анджелесом» (5:4).

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