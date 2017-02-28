«Монреаль» победил «Нью-Джерси» в НХЛ, Радулов забросил шайбу и сделал три передачи
МОСКВА, 28 фев —
Р-Спорт. «Монреаль» благодаря результативной игре российского форварда Александра Радулова победил в овертайме «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 0:0, 3:2, 1:0) в пользу «Канадиенс». Радулов, не набиравший очков в шести матчах подряд, забросил первую шайбу «Монреаля» в этой игре (пас на счету его соотечественника Алексея Емелина) и сделал три результативных передачи. Также в составе канадского клуба отличились Макс Пачиоретти (49, 60) и Алекс Гальченюк (63). У «Нью-Джерси» голы забили Кайл Палмиери (20), Джон Мур (43) и Трэвис Зэйджак (48).
На счету Радулова в нынешнем сезоне НХЛ стало 15 шайб и 31 передача в 61 матче.
В другой встрече «Миннесота» на своем льду в овертайме обыграла «Лос-Анджелес» — 5:4.
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