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28 февраля 2017, 8:16 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Монреаль» победил «Нью-Джерси» в НХЛ, Радулов забросил шайбу и сделал три передачи

МОСКВА, 28 фев — Р-Спорт. «Монреаль» благодаря результативной игре российского форварда Александра Радулова победил в овертайме «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

<em>МОСКВА 28 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Монреаль благодаря результативной игре российского форварда Александра <span class=error>Радулова</span> победил в овертайме Нью-Джерси в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 0:0, 3:2, 1:0) в пользу «Канадиенс». Радулов, не набиравший очков в шести матчах подряд, забросил первую шайбу «Монреаля» в этой игре (пас на счету его соотечественника Алексея Емелина) и сделал три результативных передачи. Также в составе канадского клуба отличились Макс Пачиоретти (49, 60) и Алекс Гальченюк (63). У «Нью-Джерси» голы забили Кайл Палмиери (20), Джон Мур (43) и Трэвис Зэйджак (48).

На счету Радулова в нынешнем сезоне НХЛ стало 15 шайб и 31 передача в 61 матче.

В другой встрече «Миннесота» на своем льду в овертайме обыграла «Лос-Анджелес» — 5:4.

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