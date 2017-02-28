Клуб НХЛ «Сент-Луис» обменял защитника Шаттенкирка в «Вашингтон»
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» обменял 28-летнего американского защитника Кевина Шаттенкирка в «Вашингтон». Об этом сообщает
пресс-служба «Вашингтона».
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Вместе с Шаттенкирком в «Вашингтон» перейдет вратарь Феникс Копли, взамен «Сент-Луис» получил права на форвардов Зака Сэнфорда и Брэда Мэлоуна, а также выбор в первом раунде предстоящего драфта новичков НХЛ.
«Мы рады приветствовать Кевина Шаттенкирка в нашем клубе. Мы знали, что нам очень важно получить еще одного защитника, чтобы укрепить и добавить глубину состава. Он является очень квалифицированным игроком, который поможет нам как при игре в равных составах, так и при игре в большинстве», — сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.
Шаттенкирк был выбран клубом «Колорадо» под общим 14-м номером на драфте новичков 2007 года. В составе «Колорадо» и «Сент-Луиса», в котором игрок выступал с сезона-2010/11, Шаттенкирк сыграл 471 матч и набрал 284 очка (66 шайб + 218 передач).
В составе юниорской сборной США Шаттенкирк становился
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