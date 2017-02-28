Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28913655/
28 февраля 2017, 8:22 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Клуб НХЛ «Сент-Луис» обменял защитника Шаттенкирка в «Вашингтон»

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» обменял 28-летнего американского защитника Кевина Шаттенкирка в «Вашингтон». Об этом сообщает пресс-служба «Вашингтона».

Вместе с защитником в Вашингтон перейдет вратарь Феникс Копли взамен Сент-Луис получил права на форвардов Зака Сэнфорда и Брэда Мэлоуна. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вместе с Шаттенкирком в «Вашингтон» перейдет вратарь Феникс Копли, взамен «Сент-Луис» получил права на форвардов Зака Сэнфорда и Брэда Мэлоуна, а также выбор в первом раунде предстоящего драфта новичков НХЛ.

«Мы рады приветствовать Кевина Шаттенкирка в нашем клубе. Мы знали, что нам очень важно получить еще одного защитника, чтобы укрепить и добавить глубину состава. Он является очень квалифицированным игроком, который поможет нам как при игре в равных составах, так и при игре в большинстве», — сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

Шаттенкирк был выбран клубом «Колорадо» под общим 14-м номером на драфте новичков 2007 года. В составе «Колорадо» и «Сент-Луиса», в котором игрок выступал с сезона-2010/11, Шаттенкирк сыграл 471 матч и набрал 284 очка (66 шайб + 218 передач).

В составе юниорской сборной США Шаттенкирк становился вице-чемпионом чемпионата мира 2007 года. В составе национальной сборной США принимал участие в Олимпиаде в Сочи (4-е место).

Сент-Луис Блюз
Новости Матчи Состав Статистика
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
27 февраля

Всемирные военные игры торжественно закрылись в Сочи

Хет-трик Кучерова принес победу клубу "Тампа-Бэй" в матче НХЛ с "Оттавой"

ФК "Лестер" обыграл "Ливерпуль" в первом матче после отставки Раньери