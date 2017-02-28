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28 февраля 2017, 7:57 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Хет-трик Никиты Кучерова помог «Тампе Бэй» победить «Оттаву» в матче НХЛ

МОСКВА, 28 фев — Р-Спорт. «Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

<em>МОСКВА 28 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em><span class=error>Тампа</span> <span class=error>Бэй</span> Лайтнинг одержала победу над Оттавой <span class=error>Сенаторз</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Тампе, завершилась со счетом 5:1 (0:1, 4:0, 1:0) в пользу хозяев. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров во втором периоде сделал хет-трик, отличившись на 26-й, 31-й и 40-й минутах. Кроме него в составе «Тампы Бэй» шайбы забросили Брэйден Поинт (22-я минута) и Брэйдон Коберн (51), которому ассистировал Кучеров. У «Оттавы» отличился Кайл Террис (7).

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 39 из 40 бросков.

По итогам матча Кучеров, на счету которого стало 26 голов в нынешнем сезоне, был признан первой звездой игры, Василевский — второй.

28.02.2017 03:30 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Тампа-Бэй Лайтнинг 5:1 Оттава Сенаторз
(0:1, 4:0, 1:0)
Главные тренеры
Джон Купер Ги Буше
Вратари
Андрей Василевский Майк Кондон
1-й период
04:39 Никита Кучеров
05:26 Брэйдон Коберн
Кайл Террис (Э. Карлссон, М. Хоффман) 06:26
18:12 Адам Эрне
2-й период
21:39 Брэйден Пойнт
25:16 Брэйдон Коберн
Марк Боровицки 25:16
Том Пайэтт 25:16
25:37 Никита Кучеров (В. Хедман, Дж. Друэн)
Дион Фанеф 28:48
30:26 Никита Кучеров (Дж. Друэн, Т. Джонсон)
33:58 Андрей Шустр
35:55 Брэйдон Коберн
Зак Смит 35:55
Зак Смит 39:07
39:46 Никита Кучеров (Дж. Друэн, В. Хедман)
3-й период
50:57 Брэйдон Коберн (Н. Кучеров, Т. Джонсон)
52:38 Габриель Дюмон
52:38 Габриель Дюмон
52:38 Седрик Пакетт
52:38 Седрик Пакетт
52:38 Седрик Пакетт
52:38 Седрик Пакетт
Майкл Бланден 52:38
Майкл Бланден 52:38
Крис Уайдмэн 52:38
Крис Уайдмэн 52:38
Дион Фанеф 58:22
Статистика
38 Штрафное время 34
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Друэн (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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МОСКВА, 28 фев — Р-Спорт. Российские хоккеисты нападающий «Тампы Бэй» Никита Кучеров и форвард «Монреаля» Александр Радулов признаны соответственно первой и второй звездами дня в НХЛ по итогам матчей понедельника, сообщается на официальном сайте лиги.
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