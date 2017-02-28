Хет-трик Никиты Кучерова помог «Тампе Бэй» победить «Оттаву» в матче НХЛ

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Встреча, прошедшая в понедельник в Тампе, завершилась со счетом 5:1 (0:1, 4:0, 1:0) в пользу хозяев. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров во втором периоде сделал хет-трик, отличившись на 26-й, 31-й и 40-й минутах. Кроме него в составе «Тампы Бэй» шайбы забросили Брэйден Поинт (22-я минута) и Брэйдон Коберн (51), которому ассистировал Кучеров. У «Оттавы» отличился Кайл Террис (7).

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 39 из 40 бросков.

По итогам матча Кучеров, на счету которого стало 26 голов в нынешнем сезоне, был признан первой звездой игры, Василевский — второй.