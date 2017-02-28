Хет-трик Никиты Кучерова помог «Тампе Бэй» победить «Оттаву» в матче НХЛ
МОСКВА, 28 фев —
Р-Спорт. «Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Тампе, завершилась со счетом 5:1 (0:1, 4:0, 1:0) в пользу хозяев. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров во втором периоде сделал
Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 39 из 40 бросков.
По итогам матча Кучеров, на счету которого стало 26 голов в нынешнем сезоне, был признан первой звездой игры, Василевский — второй.
|28.02.2017 03:30
|Регулярный чемпионат
|Amalie Arena
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|5:1
|Оттава Сенаторз
|(0:1, 4:0, 1:0)
Главные тренеры
|Джон Купер
|Ги Буше
Вратари
|Андрей Василевский
|Майк Кондон
|1-й период
|04:39
|Никита Кучеров
|05:26
|Брэйдон Коберн
|Кайл Террис (Э. Карлссон, М. Хоффман)
|06:26
|18:12
|Адам Эрне
|2-й период
|21:39
|Брэйден Пойнт
|25:16
|Брэйдон Коберн
|Марк Боровицки
|25:16
|Том Пайэтт
|25:16
|25:37
|Никита Кучеров (В. Хедман, Дж. Друэн)
|Дион Фанеф
|28:48
|30:26
|Никита Кучеров (Дж. Друэн, Т. Джонсон)
|33:58
|Андрей Шустр
|35:55
|Брэйдон Коберн
|Зак Смит
|35:55
|Зак Смит
|39:07
|39:46
|Никита Кучеров (Дж. Друэн, В. Хедман)
|3-й период
|50:57
|Брэйдон Коберн (Н. Кучеров, Т. Джонсон)
|52:38
|Габриель Дюмон
|52:38
|Габриель Дюмон
|52:38
|Седрик Пакетт
|52:38
|Седрик Пакетт
|52:38
|Седрик Пакетт
|52:38
|Седрик Пакетт
|Майкл Бланден
|52:38
|Майкл Бланден
|52:38
|Крис Уайдмэн
|52:38
|Крис Уайдмэн
|52:38
|Дион Фанеф
|58:22
Статистика
|38
|Штрафное время
|34
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Друэн (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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