Хоккеисты «Миннесоты» Паризе и Поминвилль пропустят матч НХЛ из-за свинки

Хоккеисты пропустят домашний матч регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса», который пройдет в ночь на вторник.

25 февраля стало известно, что симптомы свинки были обнаружены у хоккеистов «Ванкувера» Криса Танева, Никиты Трямкина, Майкла Шапу и Маркуса Гранлунда, Антона Родина, а у Троя Стечера диагноз был подтвержден. Все пять игроков были отстранены от последней домашней игры против «Сан- Хосе» (1:4).

Также сообщалось, что все игроки клуба «Ванкувера» пройдут повторную вакцинацию от свинки, а в раздевалках команды будет проведена дезинфекция.