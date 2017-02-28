Хоккеисты «Миннесоты» Паризе и Поминвилль пропустят матч НХЛ из-за свинки
ОТТАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Заку Паризе и Джейсону Поминвиллю поставлен диагноз — паротит («свинка»). Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
Хоккеисты пропустят домашний матч регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса», который пройдет в ночь на вторник.
25 февраля стало известно, что симптомы свинки были обнаружены у хоккеистов «Ванкувера» Криса Танева, Никиты Трямкина, Майкла Шапу и Маркуса Гранлунда, Антона Родина, а у Троя Стечера диагноз был подтвержден. Все пять игроков были отстранены от последней домашней игры против «Сан- Хосе» (1:4).
Также сообщалось, что все игроки клуба «Ванкувера» пройдут повторную вакцинацию от свинки, а в раздевалках команды будет проведена дезинфекция.
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