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28 февраля 2017, 8:20 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Хоккеисты «Миннесоты» Паризе и Поминвилль пропустят матч НХЛ из-за свинки

ОТТАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Заку Паризе и Джейсону Поминвиллю поставлен диагноз — паротит («свинка»). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеисты пропустят домашний матч регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса», который пройдет в ночь на вторник.

25 февраля стало известно, что симптомы свинки были обнаружены у хоккеистов «Ванкувера» Криса Танева, Никиты Трямкина, Майкла Шапу и Маркуса Гранлунда, Антона Родина, а у Троя Стечера диагноз был подтвержден. Все пять игроков были отстранены от последней домашней игры против «Сан- Хосе» (1:4).

Также сообщалось, что все игроки клуба «Ванкувера» пройдут повторную вакцинацию от свинки, а в раздевалках команды будет проведена дезинфекция.

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