Форвард «Ванкувера» Барроуз перешёл в «Оттаву»

Об этом сообщается на официальном сайте «Ванкувера». «Косатки» взамен получили 19-летнего нападающего Джонатана Далена, который в составе сборной Швеции принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2017 года.



В текущем сезоне 35-летний правый нападающий принял участие в 55 матчах, набрав 20 (9+11) очков при показателе полезности «-3». Всего в НХЛ на его счету 384 (193+191) очко в 822 играх.