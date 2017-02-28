Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28912323/
28 февраля 2017, 1:12 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Ванкувера» Барроуз перешёл в «Оттаву»

Нападающий Алекс Барроуз перешёл из «Ванкувер Кэнакс» в «Оттаву Сенаторз» и продлил контракт с новым клубом на два года.

Об этом сообщается на официальном сайте «Ванкувера». «Косатки» взамен получили 19-летнего нападающего Джонатана Далена, который в составе сборной Швеции принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2017 года.

В текущем сезоне 35-летний правый нападающий принял участие в 55 матчах, набрав 20 (9+11) очков при показателе полезности «-3». Всего в НХЛ на его счету 384 (193+191) очко в 822 играх.

Ванкувер Кэнакс
Новости Матчи Состав Статистика
Оттава Сенаторз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

CTV: Все хоккеисты «Ванкувера» пройдут повторную вакцинацию от свинки

CTV: Все хоккеисты «Ванкувера» пройдут повторную вакцинацию от свинки

ОТТАВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Все игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» пройдут повторную вакцинацию от свинки, а в раздевалках команды будет проведена дезинфекция. Об этом сообщил телеканал CTV.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»