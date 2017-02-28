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28 февраля 2017, 1:00 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Далласа» Бенн перешёл в «Монреаль» в обмен на Пэтерина

Защитник «Даллас Старз» Джорди Бенн перешёл в «Монреаль Канадиенс» в обмен на другого игрока обороны Грега Пэтерина и право выбора в четвёртом раунде драфта 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

26-летний Пэтерин провёл 24 матча, в которых набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+1». 29-летний Бенн принял участие в 58 играх, набрав 15 (2+13) результативных баллов и заработав показатель полезности «-3».

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