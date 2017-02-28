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28 февраля 2017, 0:23 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Тампа» обменяла нападающего Брайана Бойла в «Торонто»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обменял нападающего Брайана Бойла в «Торонто Мэйпл Лифс».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. «Молнии» взамен получили форварда Байрона Фрёзе и условное право выбора во втором раунде драфта 2017 года.

В текущем сезоне 32-летний центрфорвард провёл 54 матча, набрав 22 (13+9) очка. Всего в НХЛ на его счету 166 (93+73) очков в 603 играх регулярных чемпионатов и 26 (15+11) результативных баллов в 100 матчах плей-офф.

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