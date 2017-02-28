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28 февраля 2017, 0:12 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос впервые после травмы тренировался с командой

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос впервые после травмы мениска провёл бесконтактную тренировку с командой.

Ранее он уже выходил на лёд, но занимался отдельно. Генеральный менеджер клуба Стив Айзерман отметил, что Стэмкос сделал следующий шаг на пути к восстановлению, и выразил надежду, что тот сможет вернуться в состав в текущем сезоне.

«Да, есть шанс, что он сыграет в этом сезоне. Неделю назад он ещё катался в одиночку, так что его восстановление проходит хорошо. Он чувствует себя нормально, но травма должна зажить, и он должен набрать форму», — приводятся слова Айзермана на официальном сайте НХЛ.

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