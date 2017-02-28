Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос впервые после травмы тренировался с командой

Ранее он уже выходил на лёд, но занимался отдельно. Генеральный менеджер клуба Стив Айзерман отметил, что Стэмкос сделал следующий шаг на пути к восстановлению, и выразил надежду, что тот сможет вернуться в состав в текущем сезоне.



«Да, есть шанс, что он сыграет в этом сезоне. Неделю назад он ещё катался в одиночку, так что его восстановление проходит хорошо. Он чувствует себя нормально, но травма должна зажить, и он должен набрать форму», — приводятся слова Айзермана на официальном сайте НХЛ.