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27 февраля 2017, 23:34 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

CTV: Все хоккеисты «Ванкувера» пройдут повторную вакцинацию от свинки

ОТТАВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Все игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» пройдут повторную вакцинацию от свинки, а в раздевалках команды будет проведена дезинфекция. Об этом сообщил телеканал CTV.

Такие меры приняты после того как 25 и 26 февраля у семи игроков и одного из тренеров команды были выявлены симптомы этого заболевания. Увеличить
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По его данным, такие меры приняты после того, как 25 и 26 февраля у семи игроков и одного из тренеров команды были выявлены симптомы этого заболевания. На данный момент диагноз подтвержден только у защитника Троя Стечера. Остальные хоккеисты — Антон Родин, Бен Хаттон, Крис Танев, Никита Трямкин, Майкл Шапу и Маркус Гранлунд — будут в течение пяти дней находиться на домашнем карантине.

Внезапная эпидемия отчасти повлияла и на выступление «Ванкувера», который проиграл последнюю домашнюю встречу регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (1:4).

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Новости НХЛ

Еще у двух игроков «Ванкувера» обнаружены симптомы свинки

ОТТАВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. У шведского форварда «Ванкувера» Антона Родина, защитника Бена Хаттона, а также одного из членов тренерского состава канадской команды обнаружены симптомы свинки. Как сообщил в воскресенье телеканал Си-би-си, эту информацию подтвердил главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уилли Дежарден.
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