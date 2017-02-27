CTV: Все хоккеисты «Ванкувера» пройдут повторную вакцинацию от свинки
ОТТАВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Все игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» пройдут повторную вакцинацию от свинки, а в раздевалках команды будет проведена дезинфекция. Об этом сообщил телеканал CTV.
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По его данным, такие меры приняты после того, как 25 и 26 февраля у семи игроков и одного из тренеров команды были выявлены симптомы этого заболевания. На данный момент диагноз подтвержден только у защитника Троя Стечера. Остальные хоккеисты — Антон Родин, Бен Хаттон, Крис Танев, Никита Трямкин, Майкл Шапу и Маркус Гранлунд — будут в течение пяти дней находиться на домашнем карантине.
Внезапная эпидемия отчасти повлияла и на выступление «Ванкувера», который проиграл последнюю домашнюю встречу регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (1:4).
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